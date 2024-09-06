Турист сорвался со скалы в Башкирии

Спасатели помогли мужчине в Стерлитамакском районе Башкирии в пятницу, 6 сентября. Как сообщает ГК РБ по ЧС. Там, на горе Юрактау, произошел инцидент с мужчиной: 41-лтний турист сорвался со скалы и получил травму ноги. Самостоятельно добраться до медиков мужчина не мог. Пришлось срочно обращаться в службу «112».