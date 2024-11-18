В Башкирии начал действовать зимний штраф

Posted 18 ноября, 04:47
Published 18 ноября, 04:47
Modified 18 ноября, 09:53
Updated 18 ноября, 09:53
С каждым годом зимние увлечения на водоемах становятся все более популярными. Однако, как отметил исполняющий обязанности председателя Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов, важно помнить о безопасности. Спасатели продолжают проводить профилактические рейды, чтобы напомнить гражданам о рисках, связанных с выходом на тонкий лед.
— В основном рыбаки прислушиваются к рекомендациям спасателей и покидают водоем, когда понимают, в какой опасности находятся, — говорит Кирилл Первов.
Но, как стало известно, есть и те, кто игнорирует предупреждения и продолжает рисковать своей жизнью. Для таких нарушителей предусмотрены более строгие меры: составление протоколов об административных правонарушениях.
Так, 17 ноября на озере Большая Елань спасатели и полиция столкнулись с ситуацией, когда часть рыбаков осталась на небезопасном льду. Несмотря на настоятельные призывы покинуть водоем, некоторые решили продолжить рыбалку.
В результате было составлено три протокола по части 1 статьи 13.12 Кодекса об административных правонарушениях Республики Башкортостан. Новые правила подразумевают штрафы за выход на лед толщиной менее 7 см — от 2 000 до 3 000 рублей.
Как ранее сообщал Mkset, спасатели напомнили любителям рыбной ловли основные правила безопасности на отдыхе.