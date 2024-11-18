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Posted 18 ноября, 04:47

Published 18 ноября, 04:47

Modified 18 ноября, 09:53

Updated 18 ноября, 09:53

В Башкирии начал действовать зимний штраф

В Башкирии начал действовать зимний штраф

18 ноября 2024, 04:47
Фото: Кирилл Первов.
Выход на тонкий лед может обернуться не только опасностью для жизни, но и финансовыми взысканиями, сообщает в понедельник, 18 ноября, и.о председателя Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.

С каждым годом зимние увлечения на водоемах становятся все более популярными. Однако, как отметил исполняющий обязанности председателя Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов, важно помнить о безопасности. Спасатели продолжают проводить профилактические рейды, чтобы напомнить гражданам о рисках, связанных с выходом на тонкий лед.

— В основном рыбаки прислушиваются к рекомендациям спасателей и покидают водоем, когда понимают, в какой опасности находятся, — говорит Кирилл Первов.

Но, как стало известно, есть и те, кто игнорирует предупреждения и продолжает рисковать своей жизнью. Для таких нарушителей предусмотрены более строгие меры: составление протоколов об административных правонарушениях.

Так, 17 ноября на озере Большая Елань спасатели и полиция столкнулись с ситуацией, когда часть рыбаков осталась на небезопасном льду. Несмотря на настоятельные призывы покинуть водоем, некоторые решили продолжить рыбалку.

В результате было составлено три протокола по части 1 статьи 13.12 Кодекса об административных правонарушениях Республики Башкортостан. Новые правила подразумевают штрафы за выход на лед толщиной менее 7 см — от 2 000 до 3 000 рублей.

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Как ранее сообщал Mkset, спасатели напомнили любителям рыбной ловли основные правила безопасности на отдыхе.

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