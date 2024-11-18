В Башкирии начал действовать зимний штраф

С каждым годом зимние увлечения на водоемах становятся все более популярными. Однако, как отметил исполняющий обязанности председателя Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов, важно помнить о безопасности. Спасатели продолжают проводить профилактические рейды, чтобы напомнить гражданам о рисках, связанных с выходом на тонкий лед.