Особым уфимцам раздали противогазы

Posted 25 октября, 18:00
Published 25 октября, 18:00
Modified 25 октября, 18:56
Updated 25 октября, 18:56
Спасатели провели с воспитанниками коррекционной школы №138 занятие о действиях при возникновении ЧП. Как отчитались в экстренном ведомстве, детям рассказали о видах чрезвычайных ситуаций и о правильном реагировании на сигнал «Внимание всем!».
Кроме того, школьникам продемонстрировали и дали примерить различные средства защиты — в том числе специальные защитные костюмы и противогазы.
Ранее Mkset информировал о том, что власти Башкортостана постановили провести масштабные проверки бомбоубежищ на территории региона. Как следует из документа правительства, инвентаризацию защитных сооружений гражданской обороны в Республике будут проводить до конца 2024 года.