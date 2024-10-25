mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 октября, 18:00

Published 25 октября, 18:00

Modified 25 октября, 18:56

Updated 25 октября, 18:56

Особым уфимцам раздали противогазы

Особым уфимцам раздали противогазы

25 октября 2024, 18:00
Фото: Управление гражданской защиты г. Уфы
В столице Башкирии в пятницу, 25 октября, занялись мерами по гражданской обороне — сообщило Управление гражданской защиты города.

Спасатели провели с воспитанниками коррекционной школы №138 занятие о действиях при возникновении ЧП. Как отчитались в экстренном ведомстве, детям рассказали о видах чрезвычайных ситуаций и о правильном реагировании на сигнал «Внимание всем!».

Кроме того, школьникам продемонстрировали и дали примерить различные средства защиты — в том числе специальные защитные костюмы и противогазы.

В Башкирии проверят бомбоубежища
Узнать подробнее

Ранее Mkset информировал о том, что власти Башкортостана постановили провести масштабные проверки бомбоубежищ на территории региона. Как следует из документа правительства, инвентаризацию защитных сооружений гражданской обороны в Республике будут проводить до конца 2024 года.

Читайте также:
Следователи узнали о зверстве в уфимской школеУфимцы в панике сметают сливочное маслоВековая школа в Уфе получила VIP-статус
#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Школа#Спасатели#Безопасность#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Гражданская защита#Мелеуз#Гражданская оборона#Инциденты#Чрезвычайные ситуации#Инвентаризация#Бомбоубежища#Противогаз
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика