Эротические игры кончились приездом спасателей в Башкирии

Posted 22 сентября, 15:56
Published 22 сентября, 15:56
Modified 23 сентября, 08:16
Updated 23 сентября, 08:16
Юноша, как рассказали спасатели, обратился в «службу 112» утром воскресенья, 22 сентября. Сам молодой человека пояснил, что тугие стальные браслеты он надел на себя «ради забавы», однако как только рука стала опухать, парню стало уже не до смеха.
Впрочем, медицинская помощь юноше не понадобилась — спасатели с помощью специальных инструментов аккуратно надпилили наручники и вызволили «пленника», а также посоветовали ему впредь быть предусмотрительнее.