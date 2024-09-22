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Posted 22 сентября, 15:56

Published 22 сентября, 15:56

Modified 23 сентября, 08:16

Updated 23 сентября, 08:16

Эротические игры кончились приездом спасателей в Башкирии

Эротические игры кончились приездом спасателей в Башкирии

22 сентября 2024, 15:56
Фото: ГК РБ по ЧС
Сюжет
Башкирия
Молодой житель Башкортостана случайно заковал себя в наручники, сообщают в воскресенье, 22 сентября, в пресс-службе регионального Госкомитета по чрезвычайным ситуациям.

Юноша, как рассказали спасатели, обратился в «службу 112» утром воскресенья, 22 сентября. Сам молодой человека пояснил, что тугие стальные браслеты он надел на себя «ради забавы», однако как только рука стала опухать, парню стало уже не до смеха.

Впрочем, медицинская помощь юноше не понадобилась — спасатели с помощью специальных инструментов аккуратно надпилили наручники и вызволили «пленника», а также посоветовали ему впредь быть предусмотрительнее.

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