Эротические игры кончились приездом спасателей в Башкирии

Юноша, как рассказали спасатели, обратился в «службу 112» утром воскресенья, 22 сентября. Сам молодой человека пояснил, что тугие стальные браслеты он надел на себя «ради забавы», однако как только рука стала опухать, парню стало уже не до смеха.