В Башкирии эвакуировали мечеть

Как указано в сообщении ГК по ЧС, акцент спасатели делали на взаимодействие работников оперативных служб и служителей религиозного объекта. По легенде учений, в мечети возник очаг пожара, весь персонал и посетителей необходимо было оперативно вывести с территории храма.