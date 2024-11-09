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Posted 9 ноября, 14:19

Published 9 ноября, 14:19

Modified 9 ноября, 14:21

Updated 9 ноября, 14:21

В Башкирии эвакуировали мечеть

В Башкирии эвакуировали мечеть

9 ноября 2024, 14:19
Фото: 1MI (архивное фото).
В Стерлитамаке спасатели провели пожарно-тактические учения, отчитались в пресс-службе башкортостанского Госкомитета по чрезвычайным ситуациям.

Тренировку «в целях повышения пожарной безопасности» огнеборцы проводили на территории одной из мечетей города. Конкретный храм в ведомстве не назвали.

Как указано в сообщении ГК по ЧС, акцент спасатели делали на взаимодействие работников оперативных служб и служителей религиозного объекта. По легенде учений, в мечети возник очаг пожара, весь персонал и посетителей необходимо было оперативно вывести с территории храма.

В ведомстве отчитались, что по итогам тренировки были выявлены все пробелы в безопасности и даны рекомендации работникам мечети по повышению уровня готовности к ЧП.

Уфа не получит новую мечеть
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Ранее, как сообщал Mkset, в столице Башкирии разгорелся спор из-за возведения нового мусульманского храма на месте зелёных посадок.

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