В Башкирии эвакуировали мечеть

Posted 9 ноября, 14:19
Published 9 ноября, 14:19
Modified 9 ноября, 14:21
Updated 9 ноября, 14:21
Тренировку «в целях повышения пожарной безопасности» огнеборцы проводили на территории одной из мечетей города. Конкретный храм в ведомстве не назвали.
Как указано в сообщении ГК по ЧС, акцент спасатели делали на взаимодействие работников оперативных служб и служителей религиозного объекта. По легенде учений, в мечети возник очаг пожара, весь персонал и посетителей необходимо было оперативно вывести с территории храма.
В ведомстве отчитались, что по итогам тренировки были выявлены все пробелы в безопасности и даны рекомендации работникам мечети по повышению уровня готовности к ЧП.
Ранее, как сообщал Mkset, в столице Башкирии разгорелся спор из-за возведения нового мусульманского храма на месте зелёных посадок.