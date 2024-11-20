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Posted 20 ноября, 11:05

Published 20 ноября, 11:05

Modified 20 ноября, 12:10

Updated 20 ноября, 12:10

Башкирии угрожают сосульки

Башкирии угрожают сосульки

20 ноября 2024, 11:05
Фото: 1MI.
В регионе в связи с сильным снегопадом и потеплением возникла угроза схода снежных и ледяных масс с крыш зданий, сообщает в среду, 20 ноября, Госкомитет РБ по ЧС.

Как стало известно, в регионе наблюдается активное образование сосулек, и это не только эстетическая проблема, но и угроза для безопасности. Спасатели настоятельно рекомендуют соблюдать осторожность и следовать простым правилам безопасности, чтобы избежать неприятных последствий.

Во-первых, специалисты рекомендуют, избегать близости к стенам зданий, особенно если на крыше скопилось много снега или льда. При выходе из помещений стоит обращать внимание на возможные места обрушения снежных и ледяных масс.

— Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум — нельзя останавливаться. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием. Не следует оставлять автомобили вблизи зданий, на карнизах которых образовались сосульки и нависание снега, — советуют спасатели.
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Как ранее сообщал Mkset, выход на тонкий лед может обернуться не только опасностью для жизни, но и финансовыми взысканиями.

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