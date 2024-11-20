Башкирии угрожают сосульки

Posted 20 ноября, 11:05
Published 20 ноября, 11:05
Modified 20 ноября, 12:10
Updated 20 ноября, 12:10
Как стало известно, в регионе наблюдается активное образование сосулек, и это не только эстетическая проблема, но и угроза для безопасности. Спасатели настоятельно рекомендуют соблюдать осторожность и следовать простым правилам безопасности, чтобы избежать неприятных последствий.
Во-первых, специалисты рекомендуют, избегать близости к стенам зданий, особенно если на крыше скопилось много снега или льда. При выходе из помещений стоит обращать внимание на возможные места обрушения снежных и ледяных масс.
— Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум — нельзя останавливаться. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием. Не следует оставлять автомобили вблизи зданий, на карнизах которых образовались сосульки и нависание снега, — советуют спасатели.
Как ранее сообщал Mkset, выход на тонкий лед может обернуться не только опасностью для жизни, но и финансовыми взысканиями.