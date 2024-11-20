Башкирии угрожают сосульки

Как стало известно, в регионе наблюдается активное образование сосулек, и это не только эстетическая проблема, но и угроза для безопасности. Спасатели настоятельно рекомендуют соблюдать осторожность и следовать простым правилам безопасности, чтобы избежать неприятных последствий.