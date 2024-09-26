Шикарный октябрь обещают Башкирии

Высокие риски лесных пожаров спрогнозировали спасатели в центральной части Башкирии. В ведомстве отметили, что октябрь в России будет относительно тёплым и сухим. В связи с этим с чрезвычайными ситуациями могут столкнуться 33 региона страны — в том числе субъекты ПФО.