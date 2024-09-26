Шикарный октябрь обещают Башкирии

Posted 26 сентября, 17:33
Published 26 сентября, 17:33
Modified 26 сентября, 20:00
Updated 26 сентября, 20:00
Высокие риски лесных пожаров спрогнозировали спасатели в центральной части Башкирии. В ведомстве отметили, что октябрь в России будет относительно тёплым и сухим. В связи с этим с чрезвычайными ситуациями могут столкнуться 33 региона страны — в том числе субъекты ПФО.
Между тем спасатели отмечают, что прогноз рисков не означает, что ЧС обязательно могут возникнуть — немаловажным фактором является и то, насколько жители регионов будут соблюдать правила безопасности.
Ранее Mkset рассказывал о том, какая погода ждёт Республику в октябре. Если верить предварительным прогнозом синоптиков, во втором месяце осени жителям региона придётся довольствоваться всего одним ясным днём.
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