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Posted 26 сентября, 17:33

Published 26 сентября, 17:33

Modified 26 сентября, 20:00

Updated 26 сентября, 20:00

Пожарные дали тревожный прогноз Башкортостану

Шикарный октябрь обещают Башкирии

26 сентября 2024, 17:33
Фото: 1MI

Пожарные дали тревожный прогноз Башкортостану

Сюжет
Башкирия
Серьёзные природные неприятности могут произойти в Башкортостане и других регионах Приволжского федерального округа (ПФО) осенью — сообщили Mkset в Авиалесоохране в четверг, 26 сентября.

Высокие риски лесных пожаров спрогнозировали спасатели в центральной части Башкирии. В ведомстве отметили, что октябрь в России будет относительно тёплым и сухим. В связи с этим с чрезвычайными ситуациями могут столкнуться 33 региона страны — в том числе субъекты ПФО.

Между тем спасатели отмечают, что прогноз рисков не означает, что ЧС обязательно могут возникнуть — немаловажным фактором является и то, насколько жители регионов будут соблюдать правила безопасности.

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Ранее Mkset рассказывал о том, какая погода ждёт Республику в октябре. Если верить предварительным прогнозом синоптиков, во втором месяце осени жителям региона придётся довольствоваться всего одним ясным днём.

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