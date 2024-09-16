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Posted 16 сентября, 13:28

Published 16 сентября, 13:28

Modified 16 сентября, 13:31

Updated 16 сентября, 13:31

Курск благодарит Уфу

Курск благодарит Уфу

16 сентября 2024, 13:28
Фото: Ратмир Мавлиев
Сюжет
Башкирия
Мэр Курска направил благодарственное письмо мэру Уфы, подчеркивая важность гуманитарной помощи для жителей региона, сообщает в понедельник, 16 сентября, Ратмир Мавлиев в своих соцсетях.

В своем письме глава города Курска Игорь Куцак выразил искреннюю признательность мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву и всем, кто активно участвовал в оказании гуманитарной помощи жителям Курской области. Он отметил, что такая поддержка не только практическая, но и символизирует солидарность и единство страны в это непростое время.

— Ваше добросердечное отношение к людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, заслуживает особого уважения, — подчеркнул Куцак.
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Так же в начале сентября, Башкортостан вновь проявил свою готовность помочь, отправив очередной гуманитарный груз для участников специальной военной операции и пострадавших в Курской области. Об этом сообщил и. о. председателя госкомитета Республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов на оперативном совещании правительства, 16 сентября.

Глава Башкирии Радий Хабиров также отметил важность связи с Курской областью. Он сообщил, что куряне вновь обратились за помощью в виде техники, которая необходима для оказания помощи на месте.

— Четыре тяжелых бронированных грузовика из Башкирии уже работают в Курской области и о них отзываются хорошо. Мы должны отправить еще, — добавил Хабиров.
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