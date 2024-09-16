Курск благодарит Уфу

Posted 16 сентября, 13:28
Published 16 сентября, 13:28
Modified 16 сентября, 13:31
Updated 16 сентября, 13:31
В своем письме глава города Курска Игорь Куцак выразил искреннюю признательность мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву и всем, кто активно участвовал в оказании гуманитарной помощи жителям Курской области. Он отметил, что такая поддержка не только практическая, но и символизирует солидарность и единство страны в это непростое время.
— Ваше добросердечное отношение к людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, заслуживает особого уважения, — подчеркнул Куцак.
Так же в начале сентября, Башкортостан вновь проявил свою готовность помочь, отправив очередной гуманитарный груз для участников специальной военной операции и пострадавших в Курской области. Об этом сообщил и. о. председателя госкомитета Республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов на оперативном совещании правительства, 16 сентября.
Глава Башкирии Радий Хабиров также отметил важность связи с Курской областью. Он сообщил, что куряне вновь обратились за помощью в виде техники, которая необходима для оказания помощи на месте.
— Четыре тяжелых бронированных грузовика из Башкирии уже работают в Курской области и о них отзываются хорошо. Мы должны отправить еще, — добавил Хабиров.