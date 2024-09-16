Курск благодарит Уфу

В своем письме глава города Курска Игорь Куцак выразил искреннюю признательность мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву и всем, кто активно участвовал в оказании гуманитарной помощи жителям Курской области. Он отметил, что такая поддержка не только практическая, но и символизирует солидарность и единство страны в это непростое время.