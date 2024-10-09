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Бойцы

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Октябрь
Вещий сон об СВО лишил уфимца ₽1,5 млн
9 октября, 02:25
Сентябрь
Скандал с аллей СВО в Уфе замяли
30 сентября, 04:30
Август
Путин благословил на бой добровольца из Башкирии
27 августа, 09:26
Чиновник из Башкирии уехал на СВО
23 августа, 15:43
Министр обороны поблагодарил бойца из Башкирии
22 августа, 14:10
Когда кончится СВО — заявления Лаврова и «Ахмата»
20 августа, 13:00
Путин приехал в Башкирию
20 августа, 08:55
Бизнесмен и IТшник из Башкирии погибли на СВО
20 августа, 08:22
Бойцы СВО устроили свадебный бум в Башкирии
16 августа, 11:39
Деньги с Дня города в Уфе решено отдать на СВО
14 августа, 09:39
Июль
В Уфе ввели VIP-льготу для бойцов СВО
30 июля, 07:10
Уфимцы сбили дроны из автомата Калашникова
Интересный сюжет из жизни земляков рассказал глава администрации Демского района Уфы Антон Тарасов.
29 июля, 07:41
Ветерана «отказались» лечить в Уфе «по личным мотивам»
5 июля, 12:27
Футболист из Башкирии погиб на СВО
Уроженец Салаватского района республики Ян Мингалиев получил смертельное ранение в ходе боёв в зоне спецоперации, сообщают районные СМИ со ссылкой на главу администрации.
2 июля, 04:30
Июнь
Боец СВО рассказал правду о больнице в Уфе
Редакция Mkset пообщалась с уфимцем Сергеем Л. — участником спецоперации, из-за отказа в госпитализации которого разгорелся крупный скандал.
19 июня, 15:28
Уфимская больница опровергла скандал с бойцом СВО
Врачи Городской клинической больницы №21 прокомментировали обвинения в отказе госпитализировать участника СВО, Mkset выяснил подробности в Минздраве Башкирии.
19 июня, 12:36
Награждённый Путиным юноша из Башкирии погиб на СВО
Двое военнослужащих — уроженцев Башкирии погибли в ходе спецоперации. Об этом сообщил глава Учалинского района республики Руслан Гилязетдинов.
11 июня, 11:39
Воскресший на СВО чиновник из Башкирии рвётся в бой
10 июня, 10:53

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