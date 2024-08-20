Путин приехал в Башкирию

Путин — позывной бойца из Башкирии, который сейчас служит на СВО, Обычно позывные даются личному составу по каким-то характерным признаками в поведении или внешности. Насколько и чем боец из Башкирии похож на Владимира Путина, глава района раскрывать не стал. Встреча Фанура Шайхисламова с Путиным прошла во вполне деловом ключе. Путин рассказал чиновнику о потребностях как на поле боя, так и в тылу.



— Бойцу передали бронежилет. Путин выразил благодарность всем жителям района, которые оказывают помощь бойцам в зоне СВО, — отметил в своем сообщении глава администрации Татышлинского района Башкирии Фанур Шайхисламов.



Напомним, ранее глава Башкирии Радий Хабиров ввел дополнительные льготы для участников СВО и членов их семей.



