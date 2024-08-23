Чиновник из Башкирии уехал на СВО

Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
Modified Сегодня, 15:47
Updated Сегодня, 15:47
Вместе с грузом, собранным неравнодушными жителями региона, на фронт отправился мэр Агидели Денис Ирназаров, сообщает «Туймазинский вестник». Он лично присутствовал при отправке и общался с земляками, которые вложили свою душу в каждую посылку.
В рамках этого благородного акта жители города передали бойцам не только индивидуальные посылки с необходимыми вещами, но и автомашину УАЗ. Во время встречи мэр Ирназаров поделился впечатлениями о состоянии наших солдат.
— Они хорошо держатся и шлют приветы родным и близким, — отметил чиновник в своих социальных сетях.
Ирназаров также посетил мемориальный комплекс Саур-Могила — священное место, где увековечены имена героев Великой Отечественной войны.
— Здесь мы видим символ единства поколений: новые герои продолжают совершать подвиги ради будущего нашей страны, — подчеркнул он.