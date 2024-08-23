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Чиновник из Башкирии уехал на СВО

Чиновник из Башкирии уехал на СВО

23 августа 2024, 15:43
Фото: Туймазинский вестник
Из Башкирии в очередной раз отправился гуманитарный конвой, который достиг передовой с важной поддержкой.

Вместе с грузом, собранным неравнодушными жителями региона, на фронт отправился мэр Агидели Денис Ирназаров, сообщает «Туймазинский вестник». Он лично присутствовал при отправке и общался с земляками, которые вложили свою душу в каждую посылку.

В рамках этого благородного акта жители города передали бойцам не только индивидуальные посылки с необходимыми вещами, но и автомашину УАЗ. Во время встречи мэр Ирназаров поделился впечатлениями о состоянии наших солдат.

— Они хорошо держатся и шлют приветы родным и близким, — отметил чиновник в своих социальных сетях.

Ирназаров также посетил мемориальный комплекс Саур-Могила — священное место, где увековечены имена героев Великой Отечественной войны.

— Здесь мы видим символ единства поколений: новые герои продолжают совершать подвиги ради будущего нашей страны, — подчеркнул он.
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