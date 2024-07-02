Футболист из Башкирии погиб на СВО

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
Modified Сегодня, 04:32
Updated Сегодня, 04:32
Утверждается, что на момент гибели бойцу было 50 лет. Контракт с Министерством обороны он подписал в марте этого года и служил в глубинной разведке. При каких обстоятельствах и в каком регионе погиб военнослужащий — уточнений не делается.
Известно, что в прошлом боец занимал должность начальника в местном ЛФК «Янган-Тау». Играл в первой лиге России по футболу.
Ранее Mkset сообщал о гибели в зоне спецоперации уроженца города Салавата. Доброволец погиб в начале лета, контракт он подписал минувшей осенью.