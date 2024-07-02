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Posted Сегодня, 04:30

Published Сегодня, 04:30

Modified Сегодня, 04:32

Updated Сегодня, 04:32

Футболист из Башкирии погиб на СВО

Футболист из Башкирии погиб на СВО

2 июля 2024, 04:30
Фото: «На земле Салавата»
Уроженец Салаватского района республики Ян Мингалиев получил смертельное ранение в ходе боёв в зоне спецоперации, сообщают районные СМИ со ссылкой на главу администрации.

Утверждается, что на момент гибели бойцу было 50 лет. Контракт с Министерством обороны он подписал в марте этого года и служил в глубинной разведке. При каких обстоятельствах и в каком регионе погиб военнослужащий — уточнений не делается.

Известно, что в прошлом боец занимал должность начальника в местном ЛФК «Янган-Тау». Играл в первой лиге России по футболу.

Контрактник из Башкирии погиб на СВО
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Ранее Mkset сообщал о гибели в зоне спецоперации уроженца города Салавата. Доброволец погиб в начале лета, контракт он подписал минувшей осенью.

#Конфликт#Башкортостан#Украина#Новости Башкирии#Спецоперация#СВО#Салаватский район#Гибель#Бойцы#Военнослужащие
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