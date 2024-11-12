Шаурма для бойцов СВО будет стоить дешевле в Уфе

Полный спектр услуг и товаров со скидкой размещен на сайте мэрии Уфы. В нем сейчас, к примеру, угощения в кафе, пекарне, кофейне, ресторанах и даже шаурма по специальным ценам. Для бойцов СВО перекус в лаваше будет стоить дешевле на 10%. Рестораны и кафе делают скидки от 10% до 40% на основное меню — алкоголь в перечень льгот не включен.