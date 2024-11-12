Шаурма для бойцов СВО будет стоить дешевле в Уфе

Posted 12 ноября, 07:47
Published 12 ноября, 07:47
Modified 12 ноября, 07:57
Updated 12 ноября, 07:57
Администрация города Уфы совместно с Союзом предпринимателей работает над созданием списка торговых и туристических предприятий, предоставляющих скидки на товары, услуги и работы для участников СВО. На момент публикации число договоренностей приближается к сотне.
— В настоящее время подписано 85 соглашений о сотрудничестве. Приглашаем организации и бизнесменов, готовых предложить свои товары или услуги со скидкой для участников СВО. Для этого следует обратиться к бизнес-шерифам районной администрации Уфы, — отмечает пресс-служба мэрии. — Скидки доступны на широкий спектр услуг, включая парикмахерские, химчистки, автосервисы, а также при покупках в магазинах и в кафе и ресторанах.
Уже озвучены детали использования особых условий бойцами СВО в Уфе. Скидка предоставляется при наличии документа, подтверждающего участие в специальной военной операции на территориях Украины, а также Донбасса и Новороссии — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, выданного военнослужащему его командованием или военным комиссариатом. Обычно, это удостоверение ветерана боевых действий.
Полный спектр услуг и товаров со скидкой размещен на сайте мэрии Уфы. В нем сейчас, к примеру, угощения в кафе, пекарне, кофейне, ресторанах и даже шаурма по специальным ценам. Для бойцов СВО перекус в лаваше будет стоить дешевле на 10%. Рестораны и кафе делают скидки от 10% до 40% на основное меню — алкоголь в перечень льгот не включен.
Напомним, в октябре 2024 года мэрия Уфы объявила о введении в городе жилищных сертификатов для заключивших контракт с Министерством обороны РФ. Для получения скидки в ₽500 000 нужно подписать соглашение на срочную службу и принести документы в городскую администрацию. Акция действует до конца 2024 года. В ней принимают участие ограниченный перечень застройщиков, скидка распространяется исключительно на новостройки.