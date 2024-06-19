Боец СВО рассказал правду о больнице в Уфе

Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Напомним, ранее депутат башкортостанского парламента Альфит Нигаматьянов рассказал о дошедшей до него истории: в ГКБ №21 бойцу якобы незаконно отказали в предоставлении места в больнице, однако, после вмешательства народного избранника ситуацию исправили.
В самой больнице редакции прокомментировали инцидент и объяснили, что показаний к помещению пациента в стационар не было. Нарушений законодательства в решении врачей также нет, однако, после повторного обращения руководство пошло навстречу и приняло решение о госпитализации.
Сергей в беседе с корреспондентом Mkset заявил, что каких-либо претензий к врачам он не имеет, а с проблемой он лично никуда не обращался.
— В больнице мне сказали, что острой необходимости в госпитализации нет и прописали курс лечения. Вечером позвонили и сказали, что положат в больницу. На следующий день уже госпитализировали, лечение проводят хорошее, претензий к персоналу и учреждению нет, всё проводится квалифицированно на высоком уровне, — рассказывает боец.
Участник спецоперации также поделился, что тяжёлые травмы он получил ещё в октябре 2023 года в боях на Купянском направлении. Там его ранили в руку. Кроме того, Сергей получил три перелома двух ног.
— У меня хронический остеомиелит и перелом голени. Было ранение в руку и три перелома на обеих ногах. Во время боевого задания мы подверглись миномётному обстрелу — два раза в меня прилетело, — описывает Сергей.