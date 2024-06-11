Награждённый Путиным юноша из Башкирии погиб на СВО

Ещё один погибший — 20-летний Рустам Атаманов. Юноша служил во взводе огневой поддержки. Молодой человек поступил в Учалинский колледж горной промышленности, после чего отслужил в качестве «срочника» и подписал контракт с Минобороны. Парень пал в смертельном бою 2 июня этого года. Был посмертно награждён Орденом Мужества.