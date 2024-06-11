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Награждённый Путиным юноша из Башкирии погиб на СВО

Награждённый Путиным юноша из Башкирии погиб на СВО

11 июня 2024, 11:39
Фото: Руслан Гилязетдинов/Vk
Двое военнослужащих — уроженцев Башкирии погибли в ходе спецоперации. Об этом сообщил глава Учалинского района республики Руслан Гилязетдинов.

Смертельное ранение 24 апреля этого года получил 33-летний Эльдар Султанов. Боец служил в качестве штурмовика и был контрактником. Известно, что мужчина родился в Белорецке и закончил школу в Учалах.

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Ещё один погибший — 20-летний Рустам Атаманов. Юноша служил во взводе огневой поддержки. Молодой человек поступил в Учалинский колледж горной промышленности, после чего отслужил в качестве «срочника» и подписал контракт с Минобороны. Парень пал в смертельном бою 2 июня этого года. Был посмертно награждён Орденом Мужества.

Чиновник выразил соболезнования родным и близким бойцов. В комментариях жители района выражают слова сострадания.

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