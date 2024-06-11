Награждённый Путиным юноша из Башкирии погиб на СВО

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Смертельное ранение 24 апреля этого года получил 33-летний Эльдар Султанов. Боец служил в качестве штурмовика и был контрактником. Известно, что мужчина родился в Белорецке и закончил школу в Учалах.
Ещё один погибший — 20-летний Рустам Атаманов. Юноша служил во взводе огневой поддержки. Молодой человек поступил в Учалинский колледж горной промышленности, после чего отслужил в качестве «срочника» и подписал контракт с Минобороны. Парень пал в смертельном бою 2 июня этого года. Был посмертно награждён Орденом Мужества.
Чиновник выразил соболезнования родным и близким бойцов. В комментариях жители района выражают слова сострадания.