Путин благословил на бой добровольца из Башкирии

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Мужчина из Октябрьского рассказал, что уже несколько лет мечтал отправиться в зону проведения СВО, но обстоятельства не позволяли.
— Я пытался ещё в 2022 году, но возникли обстоятельства, которые заставили меня остаться. Два года я ждал отправку в зону СВО, — рассказывает Кедр из Башкирии.
Его стремление поддержать тех, кто нуждается в защите, стало движущей силой. Он уверен: защищать родную страну — это долг каждого мужчины.
— Моя семья поддерживает мой выбор. Мать сказала мне, что это выбор мужчины, а дочь смотрит на меня как на героя, — говорит боец.
Подготовка к службе проходила в российском университете спецназа, где добровольцы получают необходимые военно-тактические навыки. Но особенно запоминающейся стала встреча с Владимиром Путиным.
— Мы были удивлены и рады вниманию Верховного Главнокомандующего. Его слова о том, что такой выбор — это выбор настоящего мужчины, вдохновили нас. Так же он отметил если у страны есть такие мужчины, то мы уже победили, — признается он.
Эта встреча стала важным моментом для добровольца: он уверен, что такие слова придают уверенность и силу духу бойцов.
По его словам, именно маленькие шаги ведут к большим переменам. Каждый новый день для него — шанс внести свой вклад в общее дело и сделать мир лучше.