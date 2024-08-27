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Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:31

Updated Сегодня, 09:31

Путин благословил на бой добровольца из Башкирии

Путин благословил на бой добровольца из Башкирии

27 августа 2024, 09:26
Фото: 1MI
Доброволец с позывным Кедр делится впечатлениями от встречи с Президентом России, которые он планирует пронести с собой на поле боя, сообщает «Грозный-информ».

Мужчина из Октябрьского рассказал, что уже несколько лет мечтал отправиться в зону проведения СВО, но обстоятельства не позволяли.

— Я пытался ещё в 2022 году, но возникли обстоятельства, которые заставили меня остаться. Два года я ждал отправку в зону СВО, — рассказывает Кедр из Башкирии.

Его стремление поддержать тех, кто нуждается в защите, стало движущей силой. Он уверен: защищать родную страну — это долг каждого мужчины.

— Моя семья поддерживает мой выбор. Мать сказала мне, что это выбор мужчины, а дочь смотрит на меня как на героя, — говорит боец.

Подготовка к службе проходила в российском университете спецназа, где добровольцы получают необходимые военно-тактические навыки. Но особенно запоминающейся стала встреча с Владимиром Путиным.

— Мы были удивлены и рады вниманию Верховного Главнокомандующего. Его слова о том, что такой выбор — это выбор настоящего мужчины, вдохновили нас. Так же он отметил если у страны есть такие мужчины, то мы уже победили, — признается он.
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Эта встреча стала важным моментом для добровольца: он уверен, что такие слова придают уверенность и силу духу бойцов.

По его словам, именно маленькие шаги ведут к большим переменам. Каждый новый день для него — шанс внести свой вклад в общее дело и сделать мир лучше.

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