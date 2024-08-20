Когда кончится СВО — заявление Лаврова

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
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Updated Сегодня, 13:02
Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал комментарий, касающийся организации мирных переговоров с Украиной и прекращения СВО. Свое мнение и позицию политический деятель высказал в кулуарах, но на камеру.
— Президент сказал об этом четко. После того, как начались нападения на Курскую область — даже не нападение, а вторжение на территорию Курской области — ни о каких переговорах речи быть не может. Еще Президент сказал важную фразу, на которую я бы хотел обратить внимание: «Мы, безусловно, дадим оценку этой ситуации чуть попозже». Ну, а появившиеся в последнее время слухи о неких скрытых контактах по подготовке переговоров по вопросам энергообъектов России и Украины при посредничестве Катара — делается в развитие Бюргенштокской конференции, на которой было решено создать три рабочие группы. Их цели идут в разрез с интересами России, — сообщил министр Сергей Лавров.
Напомним, в июне 2024 года Президент России Владимир Путин выступил в МИД России с программой по мирным предложениям в адрес властей Украины. Владимир Путин сообщил условия прекращения СВО и установления мира. По всей видимости, вторую сторону такой диалог не заинтересовал.
Бойцы и наемники ВСУ предприняли наступление на Курскую область в начале августа 2024 года. В первые дни после атаки временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщал о том, что под контролем украинцев находится до 200 квадратных километров территории региона. Войска российской армии оперативно отреагировали на атаку. Зачистка территории от противника продолжается. Министерство обороны ежедневно сообщает об оперативной обстановке в Курской области.
Тем временем из опасных районов Курской области провели эвакуацию, которая продолжается и сейчас. Свои предложения о размещении временно вынужденных покинуть свои дома из-за угрозы обстрелов соотечественников сообщили большинство регионов России. Так, к примеру, Башкирия приняла порядка четырех десятков детей. Они отдохнут в летнем загородном оздоровительном лагере.
Атака ВСУ на Курск не прекращается, но интенсивность обстрелов снизилась. Если в первой половине августа авиационная ракетная баллистическая или дроновая опасность объявлялась едва ли не каждый час, то к 20 августа 2024 такие тревожные извещения приходят чаще всего не более 5-7 раз в день. Следить за оперативной обстановке в Курске и населенных пунктах региона можно в Telegram-канале руководителя региона Алексея Смирнова.
На фоне событий в Курской области и других граничащих с Украиной регионов России начали строить предположения об объявлении мобилизации в России в 2024 году. Западные издания со ссылкой на анонимные источники, якобы близкие к Кремлю, и собственного экономического аналитика заявили, что мобилизацию в России объявят уже осенью-зимой 2024 года. Якобы Министерству обороны не хватает человеческих ресурсов. Эти информационные вбросы открыто опровергли сразу несколько политиков. В их числе пресс-секретарь Президента России Владимира Путина Дмитрий Песков и член комитета по обороне Государственной думы РФ Виктор Заварзин.
Согласно официальным заявлениям российских политических лидеров, у государства нет дефицита кадров в сфере обеспечения обороноспособности России. Кроме того, после нападения Украины на Курскую область в военкоматах регионов страны выстроились очереди из желающих подписать контракт на службу с Министерством обороны России. В Башкирии, к примеру, такое решение принесет новобранцу регулярных войск свыше ₽1,2 млн.
Менее месяца назад, 29 июля 2024 года, заместитель командира по военно-политической работе полка «Башкортостан» Рустем Шагабутдинов выступил с пронзительной речью в региональном Парламенте. Он назвал условия, при которых кончится СВО. Mkset рассказывал об этом подробно в материале «Когда кончится СВО рассказал военный из Башкирии».
Тем временем медийной лицо «Ахмата» Апти Алаудинов в беседе с журналистом из Китая высказал свои прогнозы, когда кончится СВО. По мнению генерал-майора, СВО кончится через два-три месяца, то есть еще до 2025 года.