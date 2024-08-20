Когда кончится СВО — заявление Лаврова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал комментарий, касающийся организации мирных переговоров с Украиной и прекращения СВО. Свое мнение и позицию политический деятель высказал в кулуарах, но на камеру.



— Президент сказал об этом четко. После того, как начались нападения на Курскую область — даже не нападение, а вторжение на территорию Курской области — ни о каких переговорах речи быть не может. Еще Президент сказал важную фразу, на которую я бы хотел обратить внимание: «Мы, безусловно, дадим оценку этой ситуации чуть попозже». Ну, а появившиеся в последнее время слухи о неких скрытых контактах по подготовке переговоров по вопросам энергообъектов России и Украины при посредничестве Катара — делается в развитие Бюргенштокской конференции, на которой было решено создать три рабочие группы. Их цели идут в разрез с интересами России, — сообщил министр Сергей Лавров.



Напомним, в июне 2024 года Президент России Владимир Путин выступил в МИД России с программой по мирным предложениям в адрес властей Украины. Владимир Путин сообщил условия прекращения СВО и установления мира. По всей видимости, вторую сторону такой диалог не заинтересовал.



