Скандал с аллей СВО в Уфе замяли

Мини-парк, который был создан в честь возвращения четырех регионов в состав России и в память о бойцах СВО 30 сентября 2022 года, в этом сентябре стал объектом споров после того, как рядом с ним началась стройка. Местные жители были возмущены: зачем высаживать аллею на месте будущей стройки? И будет ли она восстановлена?