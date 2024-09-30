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Posted 30 сентября, 04:30

Published 30 сентября, 04:30

Modified 30 сентября, 07:28

Updated 30 сентября, 07:28

Уфимская «Аллея возвращения домой» вернется домой

Скандал с аллей СВО в Уфе замяли

30 сентября 2024, 04:30
Фото: Сергей Плотников

Уфимская «Аллея возвращения домой» вернется домой

Сюжет
Башкирия
Демонтированную часть «Аллеи возвращения домой» восстановят, сообщает в понедельник, 30 сентября, глава Октябрьского района Сергей Плотников.
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Мини-парк, который был создан в честь возвращения четырех регионов в состав России и в память о бойцах СВО 30 сентября 2022 года, в этом сентябре стал объектом споров после того, как рядом с ним началась стройка. Местные жители были возмущены: зачем высаживать аллею на месте будущей стройки? И будет ли она восстановлена?

Тогда прокуратура Башкирии отреагировала на волну недовольства и начала проверку. Вопрос о судьбе аллеи стал актуальным, когда выяснилось, что часть зеленых насаждений была уничтожена ради интересов застройщика.

Однако глава Октябрьского района Сергей Плотников сообщил, что демонтированную часть аллеи восстановят в прежнем виде в ближайшее время. После нескольких встреч с жителями и обсуждений с застройщиком было достигнуто соглашение: ограждение переместят к границам земельного участка, предназначенного для строительства паркинга с административными помещениями.

— Это позволит уже сейчас начать работы по восстановлению благоустройства, — комментирует Сергей Плотников.

Рабочие начали приводить территорию в порядок, а застройщику поручено разработать проект благоустройства. Как отметил Плотников, когда проект будет готов, его представят жителям для обсуждения и возможных корректировок.

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