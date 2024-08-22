Министр обороны поблагодарил бойца из Башкирии

Никита Петров, уроженец села Новопетровское, с 2013 года служит в армии и за это время зарекомендовал себя как ответственный и патриотичный боец. В ходе выполнения боевых задач он продемонстрировал истинную отвагу, защищая свою родину и обеспечивая безопасность граждан. Важно отметить, что при вручении награды министр обороны не только выразил благодарность Никите за службу, но и подчеркнул значимость его вклада в защиту суверенитета страны.