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Министр обороны поблагодарил бойца из Башкирии

Министр обороны поблагодарил бойца из Башкирии

22 августа 2024, 14:10
Фото: Рустам Шарипов
Историю отважного бойца, Никиты Петрова, рассказывает глава Хайбуллинского района Рустам Шарипов.

В среду, 21 августа, в Москве состоялась торжественная церемония вручения воинских наград, на которой лейтенант Никита Петров из Хайбуллинского района был удостоен звания Героя России. Награду ему вручил министр обороны РФ Андрей Белоусов, который отметил важность мужества и самоотверженности военнослужащих в условиях специальной военной операции.

Никита Петров, уроженец села Новопетровское, с 2013 года служит в армии и за это время зарекомендовал себя как ответственный и патриотичный боец. В ходе выполнения боевых задач он продемонстрировал истинную отвагу, защищая свою родину и обеспечивая безопасность граждан. Важно отметить, что при вручении награды министр обороны не только выразил благодарность Никите за службу, но и подчеркнул значимость его вклада в защиту суверенитета страны.

Глава Администрации Хайбуллинского района Рустам Шарипов также поздравил земляка с присвоением высокого звания, отметив, что Никита всегда отличался ответственностью и стремлением служить своей стране. Он выразил гордость за подвиг своего земляка и уверенность в том, что Никита вернется на малую родину с победой и в добром здравии.

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