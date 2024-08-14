Деньги с Дня города в Уфе решено отдать на СВО

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
В преддверии празднования Дня города Уфы произошли важные изменения в программе юбилейных мероприятий. Власти столицы Башкортостана пересматривают список артистов, которые должны были выступать на празднике.
На фоне этих событий известный певец Элвин Грей сделал резкое заявление через Telegram-канал. Он призвал своих коллег по сцене к благородному поступку — направить свои гонорары на поддержку бойцов СВО (специальной военной операции).
— Коллеги! Призываю вас принять участие в мероприятиях, посвященных Дню города Уфы, в качестве благотворительной акции. Я предлагаю свой гонорар бойцам СВО, — обратился он к артистам разных званий и статусов.
По его словам, это не просто концерт; это возможность объединиться ради благого дела. Элвин Грей подчеркнул значимость участия каждого музыканта.
— Если для вас слово 'Родина' не пустой звук, то предлагаю присоединиться и помочь нашим ребятам, — так он призывает всех артистов вне зависимости от их статуса — будь то заслуженные или молодые исполнители — прийти на мероприятия и проявить свою солидарность.
Грей также отметил важность присутствия зрителей на празднике, чтобы так же выразить свою поддержку.