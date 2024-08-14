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Published Сегодня, 09:39

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Updated Сегодня, 10:32

Деньги с Дня города в Уфе решено отдать на СВО

Деньги с Дня города в Уфе решено отдать на СВО

14 августа 2024, 09:39
Фото: 1MI
Известный певец выступил с резким заявлением к своим коллегам через Telegram.

В преддверии празднования Дня города Уфы произошли важные изменения в программе юбилейных мероприятий. Власти столицы Башкортостана пересматривают список артистов, которые должны были выступать на празднике.

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На фоне этих событий известный певец Элвин Грей сделал резкое заявление через Telegram-канал. Он призвал своих коллег по сцене к благородному поступку — направить свои гонорары на поддержку бойцов СВО (специальной военной операции).

— Коллеги! Призываю вас принять участие в мероприятиях, посвященных Дню города Уфы, в качестве благотворительной акции. Я предлагаю свой гонорар бойцам СВО, — обратился он к артистам разных званий и статусов.

По его словам, это не просто концерт; это возможность объединиться ради благого дела. Элвин Грей подчеркнул значимость участия каждого музыканта.

— Если для вас слово 'Родина' не пустой звук, то предлагаю присоединиться и помочь нашим ребятам, — так он призывает всех артистов вне зависимости от их статуса — будь то заслуженные или молодые исполнители — прийти на мероприятия и проявить свою солидарность.

Грей также отметил важность присутствия зрителей на празднике, чтобы так же выразить свою поддержку.

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