Ветерана «отказались» лечить в Уфе «по личным мотивам»

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Как утверждает у себя в соцсетях депутат Альфит Нигаматьянов, пациент получил направление в больницу №7 в Городском госпитале ветеранов воин, однако по прибытии столкнулся с отказом от заведующего — в больнице мужчину попросили получить ещё одно направление от невролога. Но и там ветеран желаемого не получил, так как — далее цитата — «направление одним медицинским учреждением республики уже выдано».
— Невролог связалась с заведующей отделением, после разговора заявила, что она просто не хочет вас госпитализировать по личным мотивам, — заявил народный избранник.
Публикация Нигаматьянова гласит, что столкнувшись с отказом пациент обратился к депутату. Затем был «установлен факт нарушения прав на получение медицинской помощи», а сам парламентарий поговорил напрямую с министром здравоохранения региона. Уже после этого ветеран войны смог получить место в больнице.
Совсем иную версию скандала рассказали редакции Mkset в руководстве больницы. По словам главврача, пациент действительно звонил по телефону с вопросом о госпитализации — мужчине объяснили, что для этого необходимо получить направление у участкого психиатра.
— После получения направления от участкового психиатра и был госпитализирован. Очередности в психиатрической больнице нет. На данный момент пациент проходит лечение в реабилитационном отделении РКПБ. Претензий к процессу госпитализации и ходу лечения не имеет, высказывает благодарность врачам и медицинскому персоналу, — пояснили в медицинском учреждении.
Депутат, в свою очередь, упомянул, что по факту произошедшего уже обратился в прокуратуру с требованием провести проверку. Официальных комментариев от надзорного ведомства пока не было.
Ранее аналогичный скандал после публикации Нигаматьянова разгорелся в другой больнице. Там, по словам парламентария, якобы отказались госпитализировать участника СВО. Редакция сумела выйти на связь с руководством медорганизации и самим бойцом.