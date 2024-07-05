Ветерана «отказались» лечить в Уфе «по личным мотивам»

Как утверждает у себя в соцсетях депутат Альфит Нигаматьянов, пациент получил направление в больницу №7 в Городском госпитале ветеранов воин, однако по прибытии столкнулся с отказом от заведующего — в больнице мужчину попросили получить ещё одно направление от невролога. Но и там ветеран желаемого не получил, так как — далее цитата — «направление одним медицинским учреждением республики уже выдано».