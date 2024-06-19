Уфимская больница опровергла скандал с бойцом СВО

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Напомним, ранее депутат регионального парламента Альфит Нигаматьянов обнародовал инцидент в медучреждении. Со слов народного избранника, боец почувствовал недомогание и был направлен в больницу, однако там «нарушив его права» в госпитализации отказали. После вмешательства парламентария мужчине всё же выделили место в больнице.
Главный врач больницы Радик Надыргулов в беседе с Mkset пояснил, что необходимости госпитализировать пациента не было. Врачи ограничились выпиской ему лекарств и рекомендациями к посещению врача.
— Показаний для экстренной госпитализации не было, поэтому пациенту дали рекомендации и предложили амбулаторное лечение. Отметим, что ранее он уже проходил стационарное лечение в больнице, — объяснил Надыргулов.
Кроме того, доктор не подтвердил слова депутата о каких-либо нарушениях законодательства. Просьба в госпитализации же была удовлетворена после повторного обращения.
— Медицинская помощь пациентам хирургического профиля согласно приказу МЗ РФ 922Н при отсутствии показаний к госпитализации оказывается в амбулаторных условиях. Однако, при повторном обращении в ГКБ 21 специалисты пошли на встречу и госпитализировали пациента, — рассказал Надыргулов.
Между тем сам депутат в своей публикации также упоминал о своём разговоре с замминистра здравоохранения республики Еленой Галиуллиной — якобы в ходе него были констатированы нарушения и «определены пути решения».