Уфимская больница опровергла скандал с бойцом СВО

Напомним, ранее депутат регионального парламента Альфит Нигаматьянов обнародовал инцидент в медучреждении. Со слов народного избранника, боец почувствовал недомогание и был направлен в больницу, однако там «нарушив его права» в госпитализации отказали. После вмешательства парламентария мужчине всё же выделили место в больнице.