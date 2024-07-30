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В Уфе ввели VIP-льготу для бойцов СВО

В Уфе ввели VIP-льготу для бойцов СВО

30 июля 2024, 07:10
Фото: 1MI
Теперь участники Специальной военной операции будут получать приоритет VIP-пассажиров, сообщает пресс-служба аэропорта «Уфа».

Все участники СВО теперь смогут проходить регистрацию на авиационные гражданские рейсы вне очереди на любой стойке, сообщила Mkset руководитель пресс-службы АО «Международный Аэропорт „Уфа“ Гузель Суфиярова. Бойцы и ветераны Специальной военной операции в воздушной гавани Уфы будут пользоваться особым приоритетом в наземном обслуживании.

Они получат льготу, позволяющую им не стоять в общей очереди, а пользоваться наземным сервисом аэропорта сразу. Участники СВО смогут пройти регистрацию на любой рейс на любой стойке, в том числе — стойках бизнес-класса и безбагажных — Drop-off. Для пользования VIP-льготой нужно предъявить документ, подтверждающий участие в спецоперации. Подробный перечень документов не указывается.

Напомним, ранее для бойцов СВО с Уфе ввели льготный проезд по платному «Восточному выезду». Для остальных категорий граждан стоимость пользования дорогой составляет от ₽100 до ₽250.

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