В Уфе ввели VIP-льготу для бойцов СВО

Они получат льготу, позволяющую им не стоять в общей очереди, а пользоваться наземным сервисом аэропорта сразу. Участники СВО смогут пройти регистрацию на любой рейс на любой стойке, в том числе — стойках бизнес-класса и безбагажных — Drop-off. Для пользования VIP-льготой нужно предъявить документ, подтверждающий участие в спецоперации. Подробный перечень документов не указывается.



Напомним, ранее для бойцов СВО с Уфе ввели льготный проезд по платному «Восточному выезду». Для остальных категорий граждан стоимость пользования дорогой составляет от ₽100 до ₽250.