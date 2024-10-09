Вещий сон об СВО лишил уфимца ₽1,5 млн

Posted 9 октября, 02:25
Published 9 октября, 02:25
Modified 9 октября, 07:13
Updated 9 октября, 07:13
По данным ресурса, слесарь одного из уфимских заводов летом 2024 года получил звонок с неизвестного номера — собеседник проинформировал рабочего, якобы ему необходимо явиться в военкомат для отправки в зону боевых действий.
Слова звонившего мужчина решил проигнорировать, однако уже вскоре получил ещё один вызов. Старая знакомая рассказала уфимцу о «дурном сне», в котором его мобилизуют для участия в спецоперации. Перепуганному горожанину женщина посоветовала своего знакомого, который якобы мог помочь избежать призыва за круглую сумму.
За «услугу» от афериста уфимец отдал ₽1,5 млн — эти средства он набрал кредитами и займами. Вскоре после передачи денег новый знакомый перестал выходить на связь. Уже спустя время мужчина узнал в СМИ, что мошенник был задержан по скандальному делу — обманщик забрал у родственницы участника СВО ₽1 млн под предлогом освобождения бойца из украинского плена. Уфимец написал заявление в МВД.
Ранее в Башкирии раскрыли крупную мошенническую схему с иномарками — как сообщал Mkset, благодаря афере житель Уфы получил ₽2 млн.