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Posted 9 октября, 02:25

Published 9 октября, 02:25

Modified 9 октября, 07:13

Updated 9 октября, 07:13

Вещий сон об СВО лишил уфимца ₽1,5 млн

Вещий сон об СВО лишил уфимца ₽1,5 млн

9 октября 2024, 02:25
Фото: 1MI
Сюжет
Мобилизация
Житель башкирской столицы отдал мошенникам деньги, пытаясь «откосить» от призыва на СВО — сообщают во вторник, 8 октября, «инсайдерские» Telegram-каналы.

По данным ресурса, слесарь одного из уфимских заводов летом 2024 года получил звонок с неизвестного номера — собеседник проинформировал рабочего, якобы ему необходимо явиться в военкомат для отправки в зону боевых действий.

Слова звонившего мужчина решил проигнорировать, однако уже вскоре получил ещё один вызов. Старая знакомая рассказала уфимцу о «дурном сне», в котором его мобилизуют для участия в спецоперации. Перепуганному горожанину женщина посоветовала своего знакомого, который якобы мог помочь избежать призыва за круглую сумму.

За «услугу» от афериста уфимец отдал ₽1,5 млн — эти средства он набрал кредитами и займами. Вскоре после передачи денег новый знакомый перестал выходить на связь. Уже спустя время мужчина узнал в СМИ, что мошенник был задержан по скандальному делу — обманщик забрал у родственницы участника СВО ₽1 млн под предлогом освобождения бойца из украинского плена. Уфимец написал заявление в МВД.

Перекупщик обманул уфимцев
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Ранее в Башкирии раскрыли крупную мошенническую схему с иномарками — как сообщал Mkset, благодаря афере житель Уфы получил ₽2 млн.

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