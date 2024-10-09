Вещий сон об СВО лишил уфимца ₽1,5 млн

За «услугу» от афериста уфимец отдал ₽1,5 млн — эти средства он набрал кредитами и займами. Вскоре после передачи денег новый знакомый перестал выходить на связь. Уже спустя время мужчина узнал в СМИ, что мошенник был задержан по скандальному делу — обманщик забрал у родственницы участника СВО ₽1 млн под предлогом освобождения бойца из украинского плена. Уфимец написал заявление в МВД.