Уфимцы сбили дроны из автомата Калашникова

Слава отечественного оружия против новых технологий — такой сюжет произошел с бойцами из Демского района Уфы. Историю боевого подвига жителей Уфы рассказал руководитель Демского районы Тарасов на своей странице в Telegram.



Чиновник опубликвал на канале рассказ про Гиви и Пуха, мужчин из Уфы, которые сейчас находятся в зоне проведения Специальной военной операции. Бойцы из Башкирии проявили смекалку и меткость и сбили пять дронов противника из уже прославленного российского оружия — автомата Калашникова.