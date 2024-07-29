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Уфимцы сбили дроны из автомата Калашникова

Уфимцы сбили дроны из автомата Калашникова

29 июля 2024, 07:41
Фото: Антон Тарасов
Интересный сюжет из жизни земляков рассказал глава администрации Демского района Уфы Антон Тарасов.

Слава отечественного оружия против новых технологий — такой сюжет произошел с бойцами из Демского района Уфы. Историю боевого подвига жителей Уфы рассказал руководитель Демского районы Тарасов на своей странице в Telegram.

Чиновник опубликвал на канале рассказ про Гиви и Пуха, мужчин из Уфы, которые сейчас находятся в зоне проведения Специальной военной операции. Бойцы из Башкирии проявили смекалку и меткость и сбили пять дронов противника из уже прославленного российского оружия — автомата Калашникова.

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