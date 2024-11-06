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Асфальт

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Ноябрь
В Уфе в мороз кладут асфальт
6 ноября, 05:50
Октябрь
Важный перекрёсток закроют в Уфе
14 октября, 14:33
Дорожники воруют асфальт в Уфе
1 октября, 07:58
Сентябрь
Портал в ад открылся в Уфе
15 сентября, 15:39
«Ломайте, мы ж миллионеры»: в Башкирии срезали новый асфальт
9 сентября, 16:55
В Башкирии люди латают ямы вместо дорожников
2 сентября, 18:34
Август
Уфимцы скинулись на дорогу
23 августа, 16:39
В Уфе ради рекламы вспахали свежий асфальт
22 августа, 09:25
Бастрыкину пожаловались на дороги в Башкирии
22 августа, 07:19
Мэр Уфы вышел на ремонт дороги
21 августа, 18:55
Июль
Мэр внезапно обратился к жителям Уфы
Сити-менеджер Ратмир Мавлиев просит горожан проголосовать в его Telegram-канале.
19 июля, 11:41
«Асфальт превращается в месиво»: большегрузы в Башкирии уничтожают дороги и мосты
17 июля, 06:13
В Уфе появился свой «разлом Сан-Андреас»
Прореха в полотне ушла вглубь не менее метра, сообщают очевидцы.
6 июля, 14:12
«Деньги впустую»: горожан возмутило состояние «Уфимского ожерелья»
Участок вело-пешеходной тропы начал рушиться меньше чем через год с момента открытия, сообщает Народный фронт РБ со ссылкой на местных жителей.
2 июля, 15:38
Шакшинский мост перекрыли в Уфе
2 июля, 05:48
Июнь
В Уфе важную улицу перекроют на весь день
Власти города предупредили об ограничении движения на улице Кольской.
26 июня, 13:17
Дождь, град, потоп: стихия обрушилась на Башкирию
5 июня, 11:41
Май
На ремонт дорог в Стерлитамаке направят до 215 млн рублей
8 мая, 06:19
Март
Улицы Уфы отмыли шампунем
25 марта, 16:44
Ноябрь 2023
Участок улицы Зорге в Уфе отремонтируют за 27,7 млн рублей
Работы на участке от улицы 50 лет СССР до Шафиева планируется завершить др конца августа 2024 года, сообщается на портале госзакупок.
12 ноября 2023, 08:33

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