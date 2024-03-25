Улицы Уфы отмыли шампунем

Уборка специальным средством предусмотрена лишь несколько раз в весенне-летний сезон и не наносит вреда экологии, заверили власти. Моющее средство дает возможность избавиться от нефтяных и масляных пятен на асфальте. Мойка дорог, тротуаров, остановок обычной водой будет вестись ежедневно.