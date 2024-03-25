Улицы Уфы отмыли шампунем

Posted Сегодня, 16:44
Published Сегодня, 16:44
Modified Сегодня, 16:46
Updated Сегодня, 16:46
Дорожная служба по благоустройству приступила к мойке улиц и тротуаров шампунем. От зимней и весенней грязи сегодня, 25 марта, очистили центральные улицы района.
Уборка специальным средством предусмотрена лишь несколько раз в весенне-летний сезон и не наносит вреда экологии, заверили власти. Моющее средство дает возможность избавиться от нефтяных и масляных пятен на асфальте. Мойка дорог, тротуаров, остановок обычной водой будет вестись ежедневно.
Зимние работы тоже продолжаются. Коммунальные службы очищают дороги от оставшейся наледи, убирают и вывозят снег, скопившийся на газонах.