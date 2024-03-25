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Published Сегодня, 16:44

Modified Сегодня, 16:46

Updated Сегодня, 16:46

Уфимские дороги помыли шампунем

Улицы Уфы отмыли шампунем

25 марта 2024, 16:44
Фото: 1MI

Уфимские дороги помыли шампунем

Уфимские дорог помыли шампунем после зимы. Об этом доложил глава администрации Демского района Антон Тарасов в своем Telegram-канале.

Дорожная служба по благоустройству приступила к мойке улиц и тротуаров шампунем. От зимней и весенней грязи сегодня, 25 марта, очистили центральные улицы района.

Видео: Антон Тарасов

Уборка специальным средством предусмотрена лишь несколько раз в весенне-летний сезон и не наносит вреда экологии, заверили власти. Моющее средство дает возможность избавиться от нефтяных и масляных пятен на асфальте. Мойка дорог, тротуаров, остановок обычной водой будет вестись ежедневно.

Зимние работы тоже продолжаются. Коммунальные службы очищают дороги от оставшейся наледи, убирают и вывозят снег, скопившийся на газонах.

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