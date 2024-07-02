«Деньги впустую»: горожан возмутило состояние «Уфимского ожерелья»

Внимание горожан привлек отрезок тропы от остановки «Трамплин» до Тужиловки. На данном участке кусками осыпается асфальт, а от осадков размываются песок с щебнем. Кроме того, здесь должны были установить освещение — работы, со слов местных жителей, должны были начаться еще весной, однако подвижек нет до сих пор.