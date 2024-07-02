«Деньги впустую»: горожан возмутило состояние «Уфимского ожерелья»

Posted Сегодня, 15:38
Published Сегодня, 15:38
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Уфимцы остались недовольны качеством дорожного покрытия на участке тропы «Уфимское ожерелье». По их словам, асфальтное покрытие, на укладку которого в прошлом году ушло порядка пяти млн рублей, начало разрушаться.
Внимание горожан привлек отрезок тропы от остановки «Трамплин» до Тужиловки. На данном участке кусками осыпается асфальт, а от осадков размываются песок с щебнем. Кроме того, здесь должны были установить освещение — работы, со слов местных жителей, должны были начаться еще весной, однако подвижек нет до сих пор.
— Кому нужно такое «Ожерелье»? Кому нужна такая зона отдыха? <…> Деньги вложили впустую. Бордюр нужно было сделать, отвод воды, — сетует местная жительница Евгения Ч.
На жалобы отреагировали в региональном подразделении Народного фронта. В администрацию Октябрьского района (выступавшего заказчиком работ) было направлено обращение с требованием обязать подрядчика привести в порядок данный участок.