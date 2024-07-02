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Published Сегодня, 15:38

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Updated Сегодня, 15:51

Участок «Уфимского ожерелья» пришел в негодность спустя год после открытия

«Деньги впустую»: горожан возмутило состояние «Уфимского ожерелья»

2 июля 2024, 15:38
Фото: Пресс-служба администрации Уфы.

Участок «Уфимского ожерелья» пришел в негодность спустя год после открытия

Участок вело-пешеходной тропы начал рушиться меньше чем через год с момента открытия, сообщает Народный фронт РБ со ссылкой на местных жителей.

Уфимцы остались недовольны качеством дорожного покрытия на участке тропы «Уфимское ожерелье». По их словам, асфальтное покрытие, на укладку которого в прошлом году ушло порядка пяти млн рублей, начало разрушаться.

Внимание горожан привлек отрезок тропы от остановки «Трамплин» до Тужиловки. На данном участке кусками осыпается асфальт, а от осадков размываются песок с щебнем. Кроме того, здесь должны были установить освещение — работы, со слов местных жителей, должны были начаться еще весной, однако подвижек нет до сих пор.

— Кому нужно такое «Ожерелье»? Кому нужна такая зона отдыха? <…> Деньги вложили впустую. Бордюр нужно было сделать, отвод воды, — сетует местная жительница Евгения Ч.

На жалобы отреагировали в региональном подразделении Народного фронта. В администрацию Октябрьского района (выступавшего заказчиком работ) было направлено обращение с требованием обязать подрядчика привести в порядок данный участок.

Видео: Народный фронт РБ
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