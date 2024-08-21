Мэр Уфы вышел на ремонт дороги

Специалист дорожного профиля на камеру рассказал, что уже сделано, а что — в ближайших планах. Полотно в одну сторону от улицы Менделеева уже сияет свежим асфальтом — уложили порядка километра дорожного покрытия. Управились всего за сутки. Теперь предстоит выполнить аналогичные работы на второй половине дорожного полотна. Мешает работать погода, признался Альберт, а сил и средств у подрядчика достаточно. Планируется завершить ремонт в течение недели, то есть до начала празднования Дня города в Уфе.