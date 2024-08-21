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Мэр Уфы вышел на ремонт дороги

Мэр Уфы вышел на ремонт дороги

21 августа 2024, 18:55
Фото: Ратмир Мавлиев
Ратмир Мавлиев присоединился к рабочим на улице Бакалинской поздно вечером в среду, 21 августа.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев инспектировал работы по обновлению дорожного полотна на улице Бакалинской под светом Луны и уличных фонарей. Глава городской администрации рассказал о текущем состоянии выполнения задачи по ремонту магистрали. Кроме того, он взял интервью у мастера Альберта — представителя подрядчика по обновлению улицы Бакалинской в Уфе.

Специалист дорожного профиля на камеру рассказал, что уже сделано, а что — в ближайших планах. Полотно в одну сторону от улицы Менделеева уже сияет свежим асфальтом — уложили порядка километра дорожного покрытия. Управились всего за сутки. Теперь предстоит выполнить аналогичные работы на второй половине дорожного полотна. Мешает работать погода, признался Альберт, а сил и средств у подрядчика достаточно. Планируется завершить ремонт в течение недели, то есть до начала празднования Дня города в Уфе.

Ранее Mkset сообщал о перекрытии дорог в Уфе из-за праздника.

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