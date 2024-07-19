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Мэр внезапно обратился к жителям Уфы

Мэр внезапно обратился к жителям Уфы

19 июля 2024, 11:41
Фото: Ратмир Мавлиев
Сити-менеджер Ратмир Мавлиев просит горожан проголосовать в его Telegram-канале.

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев запустил в пятницу, 19 июля, голосование в своем Telegram-канале. Сити-менеджер просит всех своих подписчиков помочь выбрать название для нового участка пешеходной прогулочной зоны «Уфимское ожерелье». Новый участок объединит уже существующие — «Жемчужину Авроры» и «Тропу Акбузата». Летом 2024 года там идёт кладка асфальта, установка освещения, благоустройство смотровых площадок. Особенность маршрута — монтаж лестниц на крутых склонах.

Респонденты могут выбрать один из десяти вариантов ответа. Голосование проводится анонимно. На старте опроса лидируют варианты «Липовая тропа», «Уфимские склоны» и «Зеленая тропа». Кроме того, в комментариях можно написать свое название для участка. В первые десять минут со старта голосования предложений не поступило. Срок сбора мнений не указан.

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