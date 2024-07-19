Мэр внезапно обратился к жителям Уфы

Респонденты могут выбрать один из десяти вариантов ответа. Голосование проводится анонимно. На старте опроса лидируют варианты «Липовая тропа», «Уфимские склоны» и «Зеленая тропа». Кроме того, в комментариях можно написать свое название для участка. В первые десять минут со старта голосования предложений не поступило. Срок сбора мнений не указан.