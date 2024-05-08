На ремонт дорог в Стерлитамаке направят до 215 млн рублей

Напомним, ранее в Башкирии произошел частичный обвал Зининского путепровода, открытие которого состоялось всего несколько месяцев назад. Строительство транспортной развязки курировал глава минтранса Алекасандр Клебанов — днем ранее его задержали по подозрению в получении взятки в несколько миллионов рублей. Вскоре стало известно, что чиновник был уволен с должности — указом главы республики, ведомство в статусе «и. о.» возглавила Любовь Минакова.