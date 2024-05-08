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Ремонт участка улицы Советской в Стерлитамаке будет стоить 9,4 млн рублей

На ремонт дорог в Стерлитамаке направят до 215 млн рублей

8 мая 2024, 06:19
Фото: 1MI

Ремонт участка улицы Советской в Стерлитамаке будет стоить 9,4 млн рублей

До конца года здесь планируется полностью обновить дорожное покрытие, сообщает пресс-служба регионального минтранса.

В Стерлитамаке в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» проводится ремонт улицы Советской. Ремонт данной дороги обеспечит безопасный проезд к аллее ветеранов Великой Отечественной войны и к детской поликлинике № 1.

По информации минтранса, на участке улицы Худайбердина до улицы Богдана Хмельницкого сотрудники подрядной организации ранее провели фрезерование старого асфальтобетонного покрытия. До конца июля 2024 года запланировано полное обновление дорожного покрытия, а также замена бортовых камней и нанесение дорожной разметки. Стоимость данных работ составляет 9,4 млн рублей.

Всего на текущий год в Стерлитамаке запланирован ремонт 12 участков дорог общей протяженностью более 7 км. На эти работы направят более 215 млн рублей.

Напомним, ранее в Башкирии произошел частичный обвал Зининского путепровода, открытие которого состоялось всего несколько месяцев назад. Строительство транспортной развязки курировал глава минтранса Алекасандр Клебанов — днем ранее его задержали по подозрению в получении взятки в несколько миллионов рублей. Вскоре стало известно, что чиновник был уволен с должности — указом главы республики, ведомство в статусе «и. о.» возглавила Любовь Минакова.

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