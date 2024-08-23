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Уфимцы скинулись на дорогу

Уфимцы скинулись на дорогу

23 августа 2024, 16:39
Фото: Илвир Нурдавлятов
Завершились работы по укладке нового асфальта на улице Геологов, сообщает глава администрации Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов.

В рамках программы поддержки местных инициатив (ППМИ-2024) была проведена масштабная работа по ремонту дорожного покрытия. На протяжении 200 метров улицы был уложен новый асфальтобетонный слой.

Фото: Илвир Нурдавлятов

Проект стал возможен благодаря активному участию самих уфимцев, которые не только выразили свои пожелания по благоустройству, но и внесли свою финансовую лепту в его реализацию. Общая стоимость ремонта составила 2 149 000 рублей: из этой суммы 1 380 000 рублей выделено из государственного бюджета, а оставшиеся 769 000 рублей — это вклад местных жителей.

Илвир Нурдавлятов отметил, что работы были выполнены в срок и приняты без замечаний.

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