Уфимцы скинулись на дорогу

Posted Сегодня, 16:39
Published Сегодня, 16:39
Modified Сегодня, 17:30
Updated Сегодня, 17:30
В рамках программы поддержки местных инициатив (ППМИ-2024) была проведена масштабная работа по ремонту дорожного покрытия. На протяжении 200 метров улицы был уложен новый асфальтобетонный слой.
Проект стал возможен благодаря активному участию самих уфимцев, которые не только выразили свои пожелания по благоустройству, но и внесли свою финансовую лепту в его реализацию. Общая стоимость ремонта составила 2 149 000 рублей: из этой суммы 1 380 000 рублей выделено из государственного бюджета, а оставшиеся 769 000 рублей — это вклад местных жителей.
Илвир Нурдавлятов отметил, что работы были выполнены в срок и приняты без замечаний.