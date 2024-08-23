Уфимцы скинулись на дорогу

Проект стал возможен благодаря активному участию самих уфимцев, которые не только выразили свои пожелания по благоустройству, но и внесли свою финансовую лепту в его реализацию. Общая стоимость ремонта составила 2 149 000 рублей: из этой суммы 1 380 000 рублей выделено из государственного бюджета, а оставшиеся 769 000 рублей — это вклад местных жителей.