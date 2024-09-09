«Ломайте, мы ж миллионеры»: в Башкирии срезали новый асфальт

Posted Сегодня, 16:55
Published Сегодня, 16:55
Modified Сегодня, 18:27
Updated Сегодня, 18:27
Со слов очевидцев, происходит всё в одном из дворов по улице Победы — его сейчас благоустраивают по программе «Башкирские дворики». Судя по публикациям в городских сообществах, в начале сентября там обновили дорожное покрытие, однако уже спустя несколько дней рабочие вдруг стали снимать свежий асфальт.
— Под мудрым руководством снимается новый асфальт, чтобы положить ещё новее, деньги-то не из своего кармана, — сетует автор публикации. — А сколько ещё предстоит переделок, так как делалось без грамотного контроля?
— Новый асфальт срезают. Хорошее дело, — иронизирует закадровый голос на ролике.
Местные власти на обвинения в их адрес пока никак не отвечали.