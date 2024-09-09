«Ломайте, мы ж миллионеры»: в Башкирии срезали новый асфальт

Со слов очевидцев, происходит всё в одном из дворов по улице Победы — его сейчас благоустраивают по программе «Башкирские дворики». Судя по публикациям в городских сообществах, в начале сентября там обновили дорожное покрытие, однако уже спустя несколько дней рабочие вдруг стали снимать свежий асфальт.