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Published Сегодня, 16:55

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Updated Сегодня, 18:27

Коммунальщики творят необъяснимое на улицах Башкирии

«Ломайте, мы ж миллионеры»: в Башкирии срезали новый асфальт

9 сентября 2024, 16:55
Фото: vk.com

Коммунальщики творят необъяснимое на улицах Башкирии

В башкортостанском Янауле рабочие начали по непонятной причине снимать новый асфальт — кадры «труднообъяснимого явления» распространяют в соцсетях в понедельник, 9 сентября.

Со слов очевидцев, происходит всё в одном из дворов по улице Победы — его сейчас благоустраивают по программе «Башкирские дворики». Судя по публикациям в городских сообществах, в начале сентября там обновили дорожное покрытие, однако уже спустя несколько дней рабочие вдруг стали снимать свежий асфальт.

— Под мудрым руководством снимается новый асфальт, чтобы положить ещё новее, деньги-то не из своего кармана, — сетует автор публикации. — А сколько ещё предстоит переделок, так как делалось без грамотного контроля?
— Новый асфальт срезают. Хорошее дело, — иронизирует закадровый голос на ролике.

Местные власти на обвинения в их адрес пока никак не отвечали.

Ранее в Башкирии жители одного из сёл принялись чинить дороги вместо коммунальщиков.

В Башкирии люди латают ямы вместо дорожников
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