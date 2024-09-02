В Башкирии люди латают ямы вместо дорожников

Сами автолюбители утверждают что, отремонтировать дорогу им якобы обещали с 2022 года. На кадры вскоре отреагировала муниципальная администрация. Чиновники заверили, что ямочный ремонт они планировали осенью, однако в ответ на них хлынул шквал негативных комментариев.