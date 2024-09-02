В Башкирии люди латают ямы вместо дорожников

Posted Сегодня, 18:34
Published Сегодня, 18:34
Modified Сегодня, 19:44
Updated Сегодня, 19:44
Самостоятельно чинить дороги вышли жители деревни Ломовка под Белорецком. Асфальт им дало одно из местных предприятий. Как видно на кадрах, люди самостоятельно перекрыли дорогу автомобилями, чтобы никто не мешал, и вооружившись необходимыми инструментами принялись заливать пробоины в асфальте.
Сами автолюбители утверждают что, отремонтировать дорогу им якобы обещали с 2022 года. На кадры вскоре отреагировала муниципальная администрация. Чиновники заверили, что ямочный ремонт они планировали осенью, однако в ответ на них хлынул шквал негативных комментариев.
— Мы устали ждать. Вы не представляете, какие там ямы были, это было просто страшно ехать, столько машин на обочинах стояли, за свой счет колёса делали, — посетовал Макс З.
— От ваших обещаний уже уши вянут! Толку ноль! Когда парни сделают всё, тогда только и покажитесь на горизонте! — написала Влада М.
Между тем Белорецкая администрация отметила, что написала в Минтранспорта, попросив выделить им дополнительная средства за ремонт дорог.
Ранее Mkset сообщал о том, когда в Уфе откроют важную улицу, из-за ограничений на которой в городе образовывались многокилометровые пробки.