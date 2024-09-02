mkset.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 18:34

Published Сегодня, 18:34

Modified Сегодня, 19:44

Updated Сегодня, 19:44

В Башкирии люди латают ямы вместо дорожников

В Башкирии люди латают ямы вместо дорожников

2 сентября 2024, 18:34
Фото: соцсети
Об этом один из сельчан рассказал на странице у главы региона.

Самостоятельно чинить дороги вышли жители деревни Ломовка под Белорецком. Асфальт им дало одно из местных предприятий. Как видно на кадрах, люди самостоятельно перекрыли дорогу автомобилями, чтобы никто не мешал, и вооружившись необходимыми инструментами принялись заливать пробоины в асфальте.

Сами автолюбители утверждают что, отремонтировать дорогу им якобы обещали с 2022 года. На кадры вскоре отреагировала муниципальная администрация. Чиновники заверили, что ямочный ремонт они планировали осенью, однако в ответ на них хлынул шквал негативных комментариев.

— Мы устали ждать. Вы не представляете, какие там ямы были, это было просто страшно ехать, столько машин на обочинах стояли, за свой счет колёса делали, — посетовал Макс З.
— От ваших обещаний уже уши вянут! Толку ноль! Когда парни сделают всё, тогда только и покажитесь на горизонте! — написала Влада М.

Между тем Белорецкая администрация отметила, что написала в Минтранспорта, попросив выделить им дополнительная средства за ремонт дорог.

Фото: vk.com
Важную дорогу в Уфе запустят к ноябрю
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, когда в Уфе откроют важную улицу, из-за ограничений на которой в городе образовывались многокилометровые пробки.

Читайте также:
Таксисты-нелегалы оккупировали стоянку в УфеВпихнуть невпихуемое: уфимцам предложили тесные электрички вместо моста«Китайцы бы за день управились»: уфимцы в ярости от закрытия моста в Шакшу
#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Ремонт#Россия#Украина#Дороги#Асфальт#Чиновники#Жалобы#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Транспорт#Москва#Пробки#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#Татарстан#Курск#Курская область#Ремонты
Подпишитесь
Кружочек колбасы и три картошки: как кормят в интернатах Башкирии
Сегодня, 18:46
Уфимку привезли к врачам на катере
Сегодня, 17:26
Почти сотня человек отравилась алкоголем в Башкирии
Сегодня, 18:50
Города-призраки появляются в Башкирии
Сегодня, 18:17
Обидчиков уфимских дольщиков выпустили на свободу
Сегодня, 18:02