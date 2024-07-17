«Асфальт превращается в месиво»: большегрузы в Башкирии уничтожают дороги и мосты

Отметим, что на большегрузы, от которых портится состояние дорожного покрытия жители республики жаловались и ранее. Так, пользователь соцсетей грузовикам, которые ежедневно проезжают по мосту через реку Каймашинка Янаульского района. Он подчеркивает, что мост уже находится в плохом состоянии. Кроме того, здесь установлены запрещающие знаки, однако водители их игнорируют и продолжают пользоваться мостом как ни в чем не бывало.