«Асфальт превращается в месиво»: большегрузы в Башкирии уничтожают дороги и мосты

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
В редакцию Mkset обратилась наша читательница Эльвина. Девушка пожаловалась большегрузы на дорогах республики. По её словам, водители крупногабаритного грузового транспорта, желая сократить путь, портят деревенские дороги, притом, что их состояние и без этого было далеко от идеала.
— Насколько правильно ездить таким «тяжеловесам» по региональным дорогам? В жару из-за них деформируется асфальт. Понятно, что им тоже нужно семью кормить, поэтому они стараются сократить время в пути за счет наших деревенских дорог, но сколько можно? Асфальт после них превращается в месиво, — рассказывает девушка.
В подтверждение своих слов Эльвина прикрепила фото грузовика, сделанное на трассе Бузюрово — Куштиряково в Бакалинском районе.
Отметим, что на большегрузы, от которых портится состояние дорожного покрытия жители республики жаловались и ранее. Так, пользователь соцсетей грузовикам, которые ежедневно проезжают по мосту через реку Каймашинка Янаульского района. Он подчеркивает, что мост уже находится в плохом состоянии. Кроме того, здесь установлены запрещающие знаки, однако водители их игнорируют и продолжают пользоваться мостом как ни в чем не бывало.