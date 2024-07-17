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«Асфальт превращается в месиво»: большегрузы в Башкирии уничтожают дороги и мосты

«Асфальт превращается в месиво»: большегрузы в Башкирии уничтожают дороги и мосты

17 июля 2024, 06:13
Фото: 1MI
Жители республики пожаловались на водителей большегрузов, которые игнорируя правила, продолжают ездить по мостам и дорогам общего пользование, приводя в негодность их асфальтное покрытие.

В редакцию Mkset обратилась наша читательница Эльвина. Девушка пожаловалась большегрузы на дорогах республики. По её словам, водители крупногабаритного грузового транспорта, желая сократить путь, портят деревенские дороги, притом, что их состояние и без этого было далеко от идеала.

— Насколько правильно ездить таким «тяжеловесам» по региональным дорогам? В жару из-за них деформируется асфальт. Понятно, что им тоже нужно семью кормить, поэтому они стараются сократить время в пути за счет наших деревенских дорог, но сколько можно? Асфальт после них превращается в месиво, — рассказывает девушка.

В подтверждение своих слов Эльвина прикрепила фото грузовика, сделанное на трассе Бузюрово — Куштиряково в Бакалинском районе.

Отметим, что на большегрузы, от которых портится состояние дорожного покрытия жители республики жаловались и ранее. Так, пользователь соцсетей грузовикам, которые ежедневно проезжают по мосту через реку Каймашинка Янаульского района. Он подчеркивает, что мост уже находится в плохом состоянии. Кроме того, здесь установлены запрещающие знаки, однако водители их игнорируют и продолжают пользоваться мостом как ни в чем не бывало.

Фото: «Что происходит в Башкирии"/ VK.com
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