Портал в ад открылся в Уфе

Горожанка добавила, что машины проезжать по этому двору теперь не рискуют. Родители же боятся, что в яму могут упасть дети. Чтобы хоть как-то обозначить провал, жильцы стоящей рядом многоэтажки сунули в неё, предположительно, кусок ДВП.