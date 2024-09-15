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Posted 15 сентября, 15:39

Published 15 сентября, 15:39

Modified 15 сентября, 17:24

Updated 15 сентября, 17:24

Уфимцев предупреждают об угрозе

Портал в ад открылся в Уфе

15 сентября 2024, 15:39
Фото: Vk

Уфимцев предупреждают об угрозе

Опасный провал в асфальте заметили уфимцы в воскресенье, 15 сентября.

О жуткой яме жительница города пожаловалась главе региона Радию Хабирову у него на странице. Как написала уфимка Диана А., провал — почти метр глубиной. Образовался он в районе проспекта Салавата Юлаева — на улице Джалиля Киекбаева в Уфе.

Горожанка добавила, что машины проезжать по этому двору теперь не рискуют. Родители же боятся, что в яму могут упасть дети. Чтобы хоть как-то обозначить провал, жильцы стоящей рядом многоэтажки сунули в неё, предположительно, кусок ДВП.

На обращение вскоре отреагировали представители Советского района Уфы и «Уфаводоканала». Чиновники отчитались, что проверили информацию, но устранить яму получится только к 18 сентября. Отметим, сам комментарий появился ещё 11 сентября.

В Башкирии люди латают ямы вместо дорожников
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Ранее Mkset сообщал о том, что в одной из деревень сельчане вышли латать ямы самостоятельно, не дождавшись действий со стороны властей.

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