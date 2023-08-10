На одной из уфимских улиц появилась огромная дыра в асфальте

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
Провал улицы произошёл по улице Блюхера на участке дороги в лесном массиве между улицей Николая Кузнецова и ГКБ № 18.
Как сообщил глава Администрации Орджоникидзевского района Уфы Альберт Маликов, обвал случился из-за обрушения свода канализационного коллектора и размыва грунтов.
— Все соответствующие службы на месте и работают, дорогу перекрыли, поэтому выбирайте пути объезда. По ходу работ буду держать вас в курсе., — сообщает Алберт Маликов у себя в соцсетях.
Напомним, что месяц назад по улице Софьи Перовской после ремонта дороги также обвалился асфальт.