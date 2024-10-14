Важный перекрёсток закроют в Уфе

Posted 14 октября, 14:33
Published 14 октября, 14:33
Modified 14 октября, 17:18
Updated 14 октября, 17:18
Как проинформировали власти Уфы, водителям двое суток придётся терпеть неудобства на перекрёстке Галле — проспект Октября. Ограничения вводятся в связи с укладкой асфальта на пересечении улиц. Сперва закрывать будут по одной полосе — во время фрезерования, однако при укладке верхнего слоя асфальта ограничивать будут уже по две полосы.
Закрывать перекрёсток начнут с 20:00 14 октября. Закончатся работы 16 октября в то же время.
Ранее Mkset сообщал о том, что центре Уфы расширили пешеходные пространства и уменьшили количество парковочных мест.