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Posted 14 октября, 14:33

Published 14 октября, 14:33

Modified 14 октября, 17:18

Updated 14 октября, 17:18

Важный перекрёсток закроют в Уфе

Важный перекрёсток закроют в Уфе

14 октября 2024, 14:33
Фото: Изображение Midjourney
Новые транспортные ограничения введут в столице Башкирии — о временных запретительных мерах на дорогах города сообщили в муниципальной администрации.

Как проинформировали власти Уфы, водителям двое суток придётся терпеть неудобства на перекрёстке Галле — проспект Октября. Ограничения вводятся в связи с укладкой асфальта на пересечении улиц. Сперва закрывать будут по одной полосе — во время фрезерования, однако при укладке верхнего слоя асфальта ограничивать будут уже по две полосы.

Закрывать перекрёсток начнут с 20:00 14 октября. Закончатся работы 16 октября в то же время.

Центр Уфы избавили от парковок
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Ранее Mkset сообщал о том, что центре Уфы расширили пешеходные пространства и уменьшили количество парковочных мест.

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