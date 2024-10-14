Важный перекрёсток закроют в Уфе

Как проинформировали власти Уфы, водителям двое суток придётся терпеть неудобства на перекрёстке Галле — проспект Октября. Ограничения вводятся в связи с укладкой асфальта на пересечении улиц. Сперва закрывать будут по одной полосе — во время фрезерования, однако при укладке верхнего слоя асфальта ограничивать будут уже по две полосы.