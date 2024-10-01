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Posted 1 октября, 07:58

Published 1 октября, 07:58

Modified 1 октября, 08:35

Updated 1 октября, 08:35

Дорожники воруют асфальт в Уфе

Дорожники воруют асфальт в Уфе

1 октября 2024, 07:58
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
Чиновники намерены привлечь сотрудников подрядчика к уголовной ответственности, сообщает во вторник, 1 октября, «Вся Уфа».

В администрации города обнаружили, что подрядчик ООО «Дор-транс-строй» похитил в Нагаево асфальтную крошку, предназначенную для выполнения работ в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Инцидент произошел на объекте ремонта по улице Советской, на участке от улицы Рощинской до улицы Солидарности в Октябрьском районе Уфы.

— Сотрудниками контрольно-ревизионного управления администрации города был выявлен факт хищения асфальтной крошки. Похищенный материал перевозили на базовое предприятие «Нерудные материалы», учредителем которого является тот же подрядчик, — комментирует ситуацию начальник Управления по взаимодействию со СМИ пресс-службы администрации Уфы Талгат Зайнуллин.

По словам Зайнуллина, эта асфальтная крошка планировалась для благоустройства на указанном в контракте объекте. Вместо этого ее использовали для ремонта дорог на территории своей базы. Сейчас материалы проверки находятся в управлении МВД России по городу Уфе.

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