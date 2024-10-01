Дорожники воруют асфальт в Уфе

По словам Зайнуллина, эта асфальтная крошка планировалась для благоустройства на указанном в контракте объекте. Вместо этого ее использовали для ремонта дорог на территории своей базы. Сейчас материалы проверки находятся в управлении МВД России по городу Уфе.