Участок улицы Зорге в Уфе отремонтируют за 27,7 млн рублей

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:59
Updated Сегодня, 08:59
Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы ищет подрядчика на ремонт участка улицы Рихарда Зорге. Подрядчик должен будет отремонтировать участок от улицы 50 лет СССР до Шафиева. Начальная максимальная цена контракта — 27,7 млн руб.
Работы будут профинансированы из республиканского и муниципального бюджетов. Так, большую часть средств (26,9 млн руб) выделит республика, остальную часть суммы добавит муниципалитет.
Ремонт планируется начать 20 мая 2024 года, а завершить до 30 августа. За указанный период подрядчику нужно будет заменить асфальтовое покрытие, установить новые люки и нанести разметку.