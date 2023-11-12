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Участок улицы Зорге в Уфе отремонтируют за 27,7 млн рублей

Участок улицы Зорге в Уфе отремонтируют за 27,7 млн рублей

12 ноября 2023, 08:33
Фото: 1MI
Работы на участке от улицы 50 лет СССР до Шафиева планируется завершить др конца августа 2024 года, сообщается на портале госзакупок.

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы ищет подрядчика на ремонт участка улицы Рихарда Зорге. Подрядчик должен будет отремонтировать участок от улицы 50 лет СССР до Шафиева. Начальная максимальная цена контракта — 27,7 млн руб.

Фото: Яндекс Карты

Работы будут профинансированы из республиканского и муниципального бюджетов. Так, большую часть средств (26,9 млн руб) выделит республика, остальную часть суммы добавит муниципалитет.

Ремонт планируется начать 20 мая 2024 года, а завершить до 30 августа. За указанный период подрядчику нужно будет заменить асфальтовое покрытие, установить новые люки и нанести разметку.

#Общество#Ремонт дорог#Ремонт#Асфальт#Новости Уфы#Дорожная разметка#Укладка асфальта#Азамат Нухов
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