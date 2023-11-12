Участок улицы Зорге в Уфе отремонтируют за 27,7 млн рублей

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы ищет подрядчика на ремонт участка улицы Рихарда Зорге. Подрядчик должен будет отремонтировать участок от улицы 50 лет СССР до Шафиева. Начальная максимальная цена контракта — 27,7 млн руб.