В Уфе появился свой «разлом Сан-Андреас»

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
В Уфе днем в субботу, 6 июля, провалился асфальт. Огромная дыра зияет на проезжей части в районе улицы Ферина. Ориентир коммунальной аварии — здание отдела кадров Уфимского моторостроительного производственного объединения.
Как утверждают авторы снимков дорожного провала, уфимский «разлом Сан-Андреас» не менее метра глубиной. Диаметр дыры в асфальте на проезжей части составляет также порядка метра. Прореха образовалась рядом с люком канализационной системы. Внутри «разлома Сан-Андреас» заметна жидкость. Не исключено, что провал образовался из-за размытия полотна дороги.