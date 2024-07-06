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Posted Сегодня, 14:12

Published Сегодня, 14:12

Modified Сегодня, 14:40

Updated Сегодня, 14:40

В Уфе нашли огромную дыру в асфальте на проезжей части

В Уфе появился свой «разлом Сан-Андреас»

6 июля 2024, 14:12
Фото: vk.com

В Уфе нашли огромную дыру в асфальте на проезжей части

Прореха в полотне ушла вглубь не менее метра, сообщают очевидцы.

В Уфе днем в субботу, 6 июля, провалился асфальт. Огромная дыра зияет на проезжей части в районе улицы Ферина. Ориентир коммунальной аварии — здание отдела кадров Уфимского моторостроительного производственного объединения.

Как утверждают авторы снимков дорожного провала, уфимский «разлом Сан-Андреас» не менее метра глубиной. Диаметр дыры в асфальте на проезжей части составляет также порядка метра. Прореха образовалась рядом с люком канализационной системы. Внутри «разлома Сан-Андреас» заметна жидкость. Не исключено, что провал образовался из-за размытия полотна дороги.

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