В Уфе появился свой «разлом Сан-Андреас»

Как утверждают авторы снимков дорожного провала, уфимский «разлом Сан-Андреас» не менее метра глубиной. Диаметр дыры в асфальте на проезжей части составляет также порядка метра. Прореха образовалась рядом с люком канализационной системы. Внутри «разлома Сан-Андреас» заметна жидкость. Не исключено, что провал образовался из-за размытия полотна дороги.