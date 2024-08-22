Бастрыкину пожаловались на дороги в Башкирии

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
Начальник СК России Александр Бастрыкин отреагировал на обращение об ужасных дорогах в башкирской деревне. От безысходности с жалобой к руководителю ведомства обратился житель деревни Ванышево.
Как поведал сельчанин Бастрыкину через соцсети, дорога, которая соединяет населённый пункт и ещё четыре деревни с райцентром, стала с годами напоминать пейзаж с лунными кратерами. Во время паводка же проезжую часть приходится чуть ли не переплывать. Страдают от такого положения вещей не только рядовые водители, но и оперативные службы, а также школьный автобус.
Впрочем, не меньше неудобств наблюдается и в сухую погоду. После ремонта — его дорога в последний раз видела почти пять лет назад, в 2019 году — автолюбителям приходится наслаждаться поднимающейся в воздух пылью. Всё дело в том, что проезжую часть, как это часто бывает, попросту засыпали щебнем.
Руководителю регионального управления Следкома поручили проверить информацию и отправить соответствующий доклад начальству в Москву.