Бастрыкину пожаловались на дороги в Башкирии

Впрочем, не меньше неудобств наблюдается и в сухую погоду. После ремонта — его дорога в последний раз видела почти пять лет назад, в 2019 году — автолюбителям приходится наслаждаться поднимающейся в воздух пылью. Всё дело в том, что проезжую часть, как это часто бывает, попросту засыпали щебнем.