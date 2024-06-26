mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 13:17

Published Сегодня, 13:17

Modified Сегодня, 13:19

Updated Сегодня, 13:19

В Уфе важную улицу перекроют на весь день

В Уфе важную улицу перекроют на весь день

26 июня 2024, 13:17
Фото: мэрия Уфы
Власти города предупредили об ограничении движения на улице Кольской.

Речь идёт об отрезке дороги от пересечения с проспектом Октября до улицы Российской. Пооезд полностью перекроют для водителей в среду, 27 июня, с 09:00 до 18:00.

Как пояснили в администрации, в это время рабочие будут укладывать асфальт. Мэрия предупредила о возможных затруднениях и пробках, а также дежурно попросила автолюбителей отнестись с пониманием к мерам и заранее планировать свой маршрут.

«Блудный» каршеринг вернулся в Уфу
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что в регион возвращается каршеринг, покинувший республиканский рынок в 2020 году.

#Город#Уфа#Башкортостан#Ремонт#Дороги#Асфальт#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Пробки#Автомобили#Перекрытие
Подпишитесь
«Слишком дорого»: не все уфимские школьники собираются отмечать выпускной
Сегодня, 10:24
Выпускной — 2024 в Уфе: что, где, когда
Сегодня, 05:02
В Башкирии две девочки спасли из огня пятерых детей
Сегодня, 12:40
В Башкирии случайный прохожий спас корову из колодца
Сегодня, 12:17
Видео. Жители Уфы жалуются на нашествие грызунов
Сегодня, 11:58
Ураган едва не убил беременную уфимку
Сегодня, 11:28