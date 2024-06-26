В Уфе важную улицу перекроют на весь день

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
Речь идёт об отрезке дороги от пересечения с проспектом Октября до улицы Российской. Пооезд полностью перекроют для водителей в среду, 27 июня, с 09:00 до 18:00.
Как пояснили в администрации, в это время рабочие будут укладывать асфальт. Мэрия предупредила о возможных затруднениях и пробках, а также дежурно попросила автолюбителей отнестись с пониманием к мерам и заранее планировать свой маршрут.
Ранее Mkset сообщал о том, что в регион возвращается каршеринг, покинувший республиканский рынок в 2020 году.