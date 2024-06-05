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Published Сегодня, 11:41

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

Дождь, град, потоп: стихия обрушилась на Башкирию

Дождь, град, потоп: стихия обрушилась на Башкирию

5 июня 2024, 11:41
Фото: 1MI
Смотрим последствия непогоды на фото с разных концов республики.

Дождь с градом и грозы прошли в Башкирии. Жители муниципалитетов делятся в соцсетях фото разбушевавшейся стихии. В подборке помрачневшее небо, градины размером с куриное яйцо и затопленные улицы.

Фото затянутого тучами, предгрозового неба над центром Уфы поделились подписчики Mkset. Ранее по городу прошли сильные дожди.

Фото: mkset.ru

Многие уфимские улицы сейчас оказались затоплены. Настоящие реки, по словам пользователей соцсетей, образовались на проспекте Октября, улице Шота Руставели и ряде других локаций.

Видео: «Новости. Уфа Башкортостан"/ Telegram

В Салавате выпал град размером с куриное яйцо. Белыми льдистыми шариками сейчас усыпаны асфальт в городе.

Фото: «Уфа Башкортостан Новости"/ Telegram

По данным УГЗ Уфы, дожди и грозы продолжат идти в Башкирии на протяжении ближайших суток. Вместе с грозой возможно шквалистое усиление ветра до 18 м/c.

Город в Башкирии превратился в Венецию
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