Дождь, град, потоп: стихия обрушилась на Башкирию

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Дождь с градом и грозы прошли в Башкирии. Жители муниципалитетов делятся в соцсетях фото разбушевавшейся стихии. В подборке помрачневшее небо, градины размером с куриное яйцо и затопленные улицы.
Фото затянутого тучами, предгрозового неба над центром Уфы поделились подписчики Mkset. Ранее по городу прошли сильные дожди.
Многие уфимские улицы сейчас оказались затоплены. Настоящие реки, по словам пользователей соцсетей, образовались на проспекте Октября, улице Шота Руставели и ряде других локаций.
В Салавате выпал град размером с куриное яйцо. Белыми льдистыми шариками сейчас усыпаны асфальт в городе.
По данным УГЗ Уфы, дожди и грозы продолжат идти в Башкирии на протяжении ближайших суток. Вместе с грозой возможно шквалистое усиление ветра до 18 м/c.