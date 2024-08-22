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Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:39

Updated Сегодня, 09:39

В Уфе испортили свежую дорогу

В Уфе ради рекламы вспахали свежий асфальт

22 августа 2024, 09:25
Фото: соцсети

В Уфе испортили свежую дорогу

Уфимцев поразила «ювелирная» точность рабочих, установивших опору билборда на улице Бакалинской — изумлённые горожане поспешили поделиться новостью с начальником столичной администрации.

По словам очевидца, рабочие, пока ставили вдоль дороги стенд под столб рекламного щита, оставили на асфальте несколько грубых следов. При этом само покрытие на улице появилось совсем недавно — в среду, 21 августа, за его укладкой следил сам мэр Ратмир Мавлиев.

Не меньше уфимцу также пригляделся интересный способ установки самого «постамента» — его «соседи» вдоль улицы врыты в землю, однако на этом экземпляре рабочие решили внести в городской пейзаж разнообразие и оставили плиту торчать наружу.

— Вот таким прекрасным образом на улице Бакалинской установили стенд для рекламного билборда. Ещё и асфальтное покрытие повредили при монтаже. Прошу обратить внимание на это, когда будете принимать Бакалинскую, — обратился уфимец к сити-менеджеру.
— Очень обидно, когда такое видишь. Только что отремонтировали и тут же привели в негодность. Пусть за свой счет теперь исправляют рекламщики, — вторит другой горожанин.
Фото: соцсети
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Ранее Mkset сообщал о том, что главе Следственного комитета Александру Бастрыкину пожаловались на дороги в Башкирии.

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