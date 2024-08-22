В Уфе ради рекламы вспахали свежий асфальт

По словам очевидца, рабочие, пока ставили вдоль дороги стенд под столб рекламного щита, оставили на асфальте несколько грубых следов. При этом само покрытие на улице появилось совсем недавно — в среду, 21 августа, за его укладкой следил сам мэр Ратмир Мавлиев.