В Уфе ради рекламы вспахали свежий асфальт

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
По словам очевидца, рабочие, пока ставили вдоль дороги стенд под столб рекламного щита, оставили на асфальте несколько грубых следов. При этом само покрытие на улице появилось совсем недавно — в среду, 21 августа, за его укладкой следил сам мэр Ратмир Мавлиев.
Не меньше уфимцу также пригляделся интересный способ установки самого «постамента» — его «соседи» вдоль улицы врыты в землю, однако на этом экземпляре рабочие решили внести в городской пейзаж разнообразие и оставили плиту торчать наружу.
— Вот таким прекрасным образом на улице Бакалинской установили стенд для рекламного билборда. Ещё и асфальтное покрытие повредили при монтаже. Прошу обратить внимание на это, когда будете принимать Бакалинскую, — обратился уфимец к сити-менеджеру.
— Очень обидно, когда такое видишь. Только что отремонтировали и тут же привели в негодность. Пусть за свой счет теперь исправляют рекламщики, — вторит другой горожанин.
Ранее Mkset сообщал о том, что главе Следственного комитета Александру Бастрыкину пожаловались на дороги в Башкирии.