mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 января, 05:51

Published 24 января, 05:51

Modified 24 января, 09:19

Updated 24 января, 09:19

В Уфе похитили девушку

В Уфе ссора закончилась поножовщиной

24 января 2025, 05:51
Фото: 1MI.

В Уфе похитили девушку

Ночная ссора на почве ревности в Уфе закончилась поножовщиной и похищением девушки, сообщают в пятницу, 24 января, очевидцы изданию Mkset.

Ночью на 24 января во дворе дома №39 по улице Айской в Уфе разгорелись нешуточные страсти. Как рассказывают местные жители, молодой человек, вероятно, бывший возлюбленный, приехал на разборки к своей бывшей девушке. Конфликт быстро перерос в драку с ее новым парнем, в результате чего ревнивец пустил в ход нож, ранив соперника.

Но на этом злоключения той ночи не закончились. По словам свидетелей, после нападения на соперника, ревнивый молодой человек похитил свою бывшую девушку и скрылся с места происшествия. На кадрах с места событий запечатлены попытки женщин разнять мужчин, а также просьбы одной из них прекратить насилие и остаться на месте. Правоохранительные органы активно ведут расследование и выясняют все обстоятельства случившегося.

Видео: Mkset.

Минздрав Башкирии подтвердил информацию о пострадавшем от ножевого ранения. Как стало известно, 22-летний молодой человек был доставлен в больницу скорой медицинской помощи на улице Батырской, где ему оказали необходимую помощь. После осмотра врачи отпустили его на амбулаторное лечение.

Как ранее сообщал Mkset, уфимец, требовавший выкуп за похищение ребенка, отправился в колонию на три года.

Торговец детьми из Уфы отправился в тюрьму
Узнать подробнее
Читайте также:
Сенаторы Башкирии оказались молчунамиБашкирия вылечит ИндиюУфимский аэропорт приостановил свою работу
#Анжелика Барабаш#Общество#Происшествия#Видео#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Конфликт#Башкортостан#Россия#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Санкт-Петербург#Москва#Драка#Ножевое ранение#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Татарстан#Кумертау#Похищение#Расследование#Белебей#Правоохранительные органы#Мелеуз#Янаул#Поножовщина#Ревность#Минздрав Башкирии
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика