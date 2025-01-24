В Уфе ссора закончилась поножовщиной

Posted 24 января, 05:51
Published 24 января, 05:51
Modified 24 января, 09:19
Updated 24 января, 09:19
Ночью на 24 января во дворе дома №39 по улице Айской в Уфе разгорелись нешуточные страсти. Как рассказывают местные жители, молодой человек, вероятно, бывший возлюбленный, приехал на разборки к своей бывшей девушке. Конфликт быстро перерос в драку с ее новым парнем, в результате чего ревнивец пустил в ход нож, ранив соперника.
Но на этом злоключения той ночи не закончились. По словам свидетелей, после нападения на соперника, ревнивый молодой человек похитил свою бывшую девушку и скрылся с места происшествия. На кадрах с места событий запечатлены попытки женщин разнять мужчин, а также просьбы одной из них прекратить насилие и остаться на месте. Правоохранительные органы активно ведут расследование и выясняют все обстоятельства случившегося.
Минздрав Башкирии подтвердил информацию о пострадавшем от ножевого ранения. Как стало известно, 22-летний молодой человек был доставлен в больницу скорой медицинской помощи на улице Батырской, где ему оказали необходимую помощь. После осмотра врачи отпустили его на амбулаторное лечение.
Как ранее сообщал Mkset, уфимец, требовавший выкуп за похищение ребенка, отправился в колонию на три года.