В Уфе ссора закончилась поножовщиной

Но на этом злоключения той ночи не закончились. По словам свидетелей, после нападения на соперника, ревнивый молодой человек похитил свою бывшую девушку и скрылся с места происшествия. На кадрах с места событий запечатлены попытки женщин разнять мужчин, а также просьбы одной из них прекратить насилие и остаться на месте. Правоохранительные органы активно ведут расследование и выясняют все обстоятельства случившегося.