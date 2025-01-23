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Posted 23 января, 07:42

Published 23 января, 07:42

Modified 23 января, 07:52

Updated 23 января, 07:52

Уфимские школьники могут остаться дома из-за мороза

Уфимские школьники могут остаться дома из-за мороза

23 января 2025, 07:42
Фото: 1MI.
Сильные морозы в Башкирии стали поводом отмены занятий для многих детей, сообщает в четверг, 23 января, Министерство образования РБ.

Ночью на 23 января в регионе по данным Башгидромета, зафиксировали рекордно низкие температуры. В Уфе столбик уличного термометра синоптиков опустился до -28,7°C. Согласно рекомендациям Минобразования, сегодня могли остаться дома:

• Все ученики 1-4 классов городских и сельских школ, так как температура была ниже -25°C.

• Ученики 5-9 классов городских и сельских школ, где столбик термометра опустился ниже -27°C.

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Если бы мороз был чуть сильнее, то к ним бы присоединились:

• Старшеклассники городских школ (при -32°C)

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Прогноз на пятницу, 24 января, обещает небольшой снег и температуру от -25°C до -11°C в разных частях Башкирии, с ветром до 10 м/с. Это значит, что часть школьников может снова остаться дома:

• Младшеклассники городских и сельских школ и 5-9 классов сельских школ не пойдут в школу, если температура будет -25°C и ниже.

• Ученики 5-9 классов городских школ — если мороз будет -27°C и ниже.

Важно отметить, что финальное решение об отмене занятий принимает руководство каждой школы. Они ориентируются на погоду в своём районе и другие факторы. Поэтому родителям стоит следить за объявлениями от школ. Они должны оповещать об отмене уроков и занятий для школьников из-за морозов.

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Как ранее сообщал Mkset, нутрициолог Марина Косенкова, объяснила как должен выглядеть полезный завтрак для детей.

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