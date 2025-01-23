Уфимские школьники могут остаться дома из-за мороза

Важно отметить, что финальное решение об отмене занятий принимает руководство каждой школы. Они ориентируются на погоду в своём районе и другие факторы. Поэтому родителям стоит следить за объявлениями от школ. Они должны оповещать об отмене уроков и занятий для школьников из-за морозов.