Юный уфимец попал в домашний плен

Как стало известно, 10-летний школьник, находясь в гостях у своих дедушки и бабушки в Уфе, мирно стоял у окна, рассматривая зимний пейзаж. Но, как это часто бывает с детьми, его внимание переключилось на нечто другое, а именно на батарею отопления. В какой-то момент, в порыве любопытства или просто по неосторожности, нога мальчика оказалась между секциями радиатора.