Юный уфимец попал в домашний плен

Posted 24 января, 08:24
Published 24 января, 08:24
Modified 24 января, 08:32
Updated 24 января, 08:32
Как стало известно, 10-летний школьник, находясь в гостях у своих дедушки и бабушки в Уфе, мирно стоял у окна, рассматривая зимний пейзаж. Но, как это часто бывает с детьми, его внимание переключилось на нечто другое, а именно на батарею отопления. В какой-то момент, в порыве любопытства или просто по неосторожности, нога мальчика оказалась между секциями радиатора.
Попытки самостоятельно освободить конечность, предпринятые бабушкой и дедушкой, оказались тщетными. Стопа как будто намертво застряла в металлической конструкции. Напряжение росло, и пенсионеры, всерьез обеспокоенные состоянием внука, решили обратиться за помощью к профессионалам. Звонок в Единую дежурно-диспетчерскую службу Уфы (ЕДДС) стал началом спасательной операции.
На место происшествия прибыли сотрудники поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты. Оценив ситуацию, они приступили к освобождению юного пленника. К счастью, для этого не понадобилось сложных инструментов или каких-то кардинальных мер. Несколько ловких манипуляций, и нога мальчика была свободна.
Как ранее сообщал Mkset, милой историей спасения пятерых щенков поделились сотрудники Управления гражданской защиты.