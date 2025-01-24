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Posted 24 января, 08:24

Published 24 января, 08:24

Modified 24 января, 08:32

Updated 24 января, 08:32

Уфимские спасатели достали ребенка из батареи

Юный уфимец попал в домашний плен

24 января 2025, 08:24
Фото: 1MI.

Уфимские спасатели достали ребенка из батареи

Сюжет
Дети
Иногда любопытство может завести нас в самые неожиданные ситуации, а обычные предметы быта вдруг превращаются в настоящие ловушки, сообщает в пятницу, 24 января, УГЗ Уфы.

Как стало известно, 10-летний школьник, находясь в гостях у своих дедушки и бабушки в Уфе, мирно стоял у окна, рассматривая зимний пейзаж. Но, как это часто бывает с детьми, его внимание переключилось на нечто другое, а именно на батарею отопления. В какой-то момент, в порыве любопытства или просто по неосторожности, нога мальчика оказалась между секциями радиатора.

Попытки самостоятельно освободить конечность, предпринятые бабушкой и дедушкой, оказались тщетными. Стопа как будто намертво застряла в металлической конструкции. Напряжение росло, и пенсионеры, всерьез обеспокоенные состоянием внука, решили обратиться за помощью к профессионалам. Звонок в Единую дежурно-диспетчерскую службу Уфы (ЕДДС) стал началом спасательной операции.

Видео: УГЗ Уфы.

На место происшествия прибыли сотрудники поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты. Оценив ситуацию, они приступили к освобождению юного пленника. К счастью, для этого не понадобилось сложных инструментов или каких-то кардинальных мер. Несколько ловких манипуляций, и нога мальчика была свободна.

Как ранее сообщал Mkset, милой историей спасения пятерых щенков поделились сотрудники Управления гражданской защиты.

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