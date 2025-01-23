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Posted 23 января, 09:23

Published 23 января, 09:23

Modified 23 января, 12:17

Updated 23 января, 12:17

В Башкирии семь целителей получили официальный статус

В Башкирии семь целителей получили официальный статус

23 января 2025, 09:23
Фото: 1MI.
В регионе семь человек официально признаны народными целителями и имеют право оказывать свои услуги, сообщает в четверг, 23 января, Минздрав РБ.

Список зарегистрированных лекарей опубликован на сайте Минздрава, и он весьма интересен. Трое целителей работают в Уфе, а остальные принимают пациентов в Белорецке, Туймазах и даже в отдаленных селах. Спектр их услуг разнообразный: здесь и кровопускание, и лечение травами, и этнические методики психологического воздействия, а еще костоправство, ароматерапия, йогатерапия, акупунктура и даже тибетская пульсотерапия.

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Несмотря на то, что лечат эти специалисты методами нетрадиционной медицины, они не действуют бесконтрольно. Все они прошли строгий отбор, оформили необходимые документы и получили разрешение на работу, которое выдается на пять лет. Более того, они обязаны сотрудничать с медицинскими учреждениями и работать под их контролем, заключая соответствующие договоры.

Стоит отметить, что перед началом лечения народные лекари обязаны рекомендовать пациентам консультацию у врача и получить письменное согласие на проведение процедур. Массовые сеансы целительства запрещены, разрешены только индивидуальные консультации.

Как ранее сообщал Mkset, причиной вспышки заболевания пневмонией у детей в регионе оказалась мутация.

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