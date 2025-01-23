В Башкирии семь целителей получили официальный статус

Posted 23 января, 09:23
Published 23 января, 09:23
Modified 23 января, 12:17
Updated 23 января, 12:17
Список зарегистрированных лекарей опубликован на сайте Минздрава, и он весьма интересен. Трое целителей работают в Уфе, а остальные принимают пациентов в Белорецке, Туймазах и даже в отдаленных селах. Спектр их услуг разнообразный: здесь и кровопускание, и лечение травами, и этнические методики психологического воздействия, а еще костоправство, ароматерапия, йогатерапия, акупунктура и даже тибетская пульсотерапия.
Несмотря на то, что лечат эти специалисты методами нетрадиционной медицины, они не действуют бесконтрольно. Все они прошли строгий отбор, оформили необходимые документы и получили разрешение на работу, которое выдается на пять лет. Более того, они обязаны сотрудничать с медицинскими учреждениями и работать под их контролем, заключая соответствующие договоры.
Стоит отметить, что перед началом лечения народные лекари обязаны рекомендовать пациентам консультацию у врача и получить письменное согласие на проведение процедур. Массовые сеансы целительства запрещены, разрешены только индивидуальные консультации.
Как ранее сообщал Mkset, причиной вспышки заболевания пневмонией у детей в регионе оказалась мутация.