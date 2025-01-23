В Башкирии семь целителей получили официальный статус

Несмотря на то, что лечат эти специалисты методами нетрадиционной медицины, они не действуют бесконтрольно. Все они прошли строгий отбор, оформили необходимые документы и получили разрешение на работу, которое выдается на пять лет. Более того, они обязаны сотрудничать с медицинскими учреждениями и работать под их контролем, заключая соответствующие договоры.