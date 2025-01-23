В Башкирии ликвидируют частные спортшколы

Posted 23 января, 06:31
Published 23 января, 06:31
Modified 23 января, 07:37
Updated 23 января, 07:37
Главным поводом для пересмотра законодательства стали вопросы к квалификации тренеров, работающих в частных спортклубах. В то время как государственные и муниципальные спортшколы принимают на работу только профессионалов с высшим образованием, частные клубы часто обходятся без таких строгих требований. Более того, никто не проверяет, есть ли у тренера судимость, что, конечно, вызывает беспокойство у многих родителей. Председатель Госсобрания Константин Толкачев подчеркнул, что такой подход ставит под вопрос качество и безопасность оказываемых услуг.
Еще одно важное изменение, которое планируется внести, касается самого понятия «спортивная школа». Депутаты предлагают оставить это название только за государственными и муниципальными учреждениями. Логика проста: государственные спортшколы финансируются из бюджета, нацелены на серьезную подготовку спортсменов и высокие достижения. А вот частные клубы, работающие на коммерческой основе, не ставят перед собой таких амбициозных целей. Они принимают детей с разной физической подготовкой и в первую очередь ориентированы на получение прибыли.
Называя частные клубы «спортшколами», можно ввести в заблуждение родителей, которые рассчитывают на совсем иной уровень подготовки своих детей. Теперь экспертному совету по спорту предстоит изучить действующие нормы и представить предложения по совершенствованию законодательства.
Как ранее сообщал Mkset, строительный шум во время новогодних каникул может стать пережитком прошлого. В Госсобрании рассматривают возможность внесения изменений в закон о тишине.