В Башкирии ликвидируют частные спортшколы

Главным поводом для пересмотра законодательства стали вопросы к квалификации тренеров, работающих в частных спортклубах. В то время как государственные и муниципальные спортшколы принимают на работу только профессионалов с высшим образованием, частные клубы часто обходятся без таких строгих требований. Более того, никто не проверяет, есть ли у тренера судимость, что, конечно, вызывает беспокойство у многих родителей. Председатель Госсобрания Константин Толкачев подчеркнул, что такой подход ставит под вопрос качество и безопасность оказываемых услуг.